Automobilismo. Grandi prestazioni per i piloti di Sala Consilina: Wancolle e Di Mare sono super

L’Automobile Club Salerno si pregia di ottimi traguardi ottenuti dai piloti a cui ha rilasciato Licenza Sportiva e Tessera Aci. Tra di loro, due sono valdianesi, entrambi di Sala Consilina. Sabatino Di Mare, grande protagonista a Misano su Leon Cupra nel corso del Peroni Race. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, poi è stato grande protagonista in qualifica e anche in gara lottando fino alla fine per la vittoria in Gara 1 ma dovendosi “accontentare” di un grandissimo secondo posto, per problemi ai freni. Sfortunato invece, in Gara 2, dove un problema al cambio lo ha costretto allo stop anzitempo, non compromettendo però la fama meritata di ottimo driver.

Fine settimana di soddisfazione anche per l’altro pilota di Sala Consilina, con licenza sportiva ACI Salerno, Massimo Wancolle al Misano World Circuit. E’ stato protagonista con la Osella PA21S (Progetto Corsa). A seguito di due gare molto combattute, ha ottenuto il secondo posto di classe in gara 1 e il terzo posto in gara 2, nonostante una penalità inflittagli con un drive trough. Piazzamenti che gli hanno consentito di mantenere la seconda posizione assoluta nell’ultima manche di campionato del Master Tricolore Prototipi, ed è così vicecampione 2022.