Droga in auto e a casa: arrestato a Sant’Arsenio, un 29enne pugliese

In manette, in seguito a un’operazione dei carabinieri di Sala Consilina è un 39enne originario di Massafra, in Puglia. Il giovane è stato trovato, a Sant’Arsenio, in possesso di stupefacente, oltre a materiale vario per il taglio, confezionamento ed un bilancino di precisione. La droga, che si trovava suddivisa in diversi involucri di cellophane, presumibilmente pronta per essere immersa sul mercato, è stata sequestrata dai carabinieri agli ordini del capitano Roberto Bertini, insieme agli strumenti utilizzati per la preparazione. L’operazione è stata realizzata dai carabinieri del Norm – aliquota operativa e radiomobile diretta dal tenente Martino Galgano – della Compagnia valdianese nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio. Pochi giorni fa in manette era finito un 32enne domiciliato ad Atena Lucana. In questa operazione i carabinieri, durante un controllo dell’autovettura dell’uomo, hanno rinvenuto un involucro occultato all’interno del vano porta oggetti contenente 17 grammi circa di cocaina. I militari hanno esteso la perquisizione anche alla dimora del controllato, dove sono stati rinvenuti ulteriori 8 grammi di cocaina, 95 grammi di marijuana (suddivisi in 27 dosi), due di hashish, unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. In seguito alle risultanze investigative raccolte – secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine -, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari. Il gip del Tribunale di Lagonegro ne ha convalidato l’arresto.