Tentò di uccidere un ex finanziere per fuggire dopo una rapina a Capaccio: condannato. Aveva colpito anche a Polla

La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di un rumeno accusato di rapina e tentato omicidio a Capaccio, l’uomo è stato anche protagonista di una rapina a Polla. Così la vicenda giudiziaria: La Corte di appello di Salerno aveva confermato la sentenza emessa in primo grado in seguito a un giudizio abbreviato, con la quale Florin Surluceanu era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di rapina in danno di una donna a Capaccio, di tentato omicidio nei confronti di un ex finanziere che tentava di bloccarlo. Si tratta di un membro della banda che ha colpito anche con una rapina a una donna di Polla lungo il Parco della Rimembranza. La Cassazione ha respinto il ricorso e la condanna è definitiva. A Surluceanu si addebita la partecipazione, in concorso, la mattina del 30 giugno 2018 ad un furto con strappo ai di una donna a Capaccio sfociato in una rapina impropria. L’autore materiale del furto veniva atteso da Surluceanu a poca distanza insieme ad altri complici a bordo di un’auto Y10. Surluceanu, in seguito, metteva in moto sul quale era già salito l’autore del furto. Immediatamente dopo, investiva il finanziere in pensione, Antonio Schiavone paratosi davanti per impedire le operazioni di fuga. In tal modo Surluceanu consumava, oltre alla rapina impropria, il tentato omicidio. La sentenza di appello ha disatteso i rilievi in particolare rivolti a sostenere, da un lato, che l’imputato, in concomitanza con l’orario del delitto, trovandosi a Battipaglia avrebbe soltanto prestato la Y10 a un amico, per poi andare a riprenderla a Eboli qualche ora dopo accompagnato.