Movida salernitana. Tavolo in Prefettura a Salerno: “In aumento consumo alcol tra minorenni”

Riunione in Prefettura a Salerno del comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Tra le varie tematiche messe sul tavolo la sicurezza nella città di Salerno e nel territorio salernitano. All’incontro presieduto dal Prefetto, Francesco Russo, erano presenti, tra gli altri, il Questore, Giancarlo Conticchio, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, e della Guardia di Finanza, Oriol De Luca e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Il Comitato ha dato il suo “via libera” al finanziamento, con fondi del ministero dell’Interno, dei progetti di estensione della rete di videosorveglianza presentati da alcuni importanti centri di salernitani in cui si segnalano fenomeni di degrado ed illegalità. Tra questi le cittadine di Agropoli; Angri; Battipaglia; Cava de’ Tirreni; Eboli; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Nocera Superiore; Pagani; Pontecagnano Faiano; Scafati. L’attenzione si è concentrata anche sulla “movida notturna” dove secondo quanto riferito da una nota della Prefettura “si è registrato un preoccupante aumento di consumo di alcolici anche da parte di minorenni”. Sono state concordate azioni mirate da mettere in campo per affrontare in maniera congiunta il fenomeno, “che deve essere necessariamente contrastato non solo con attività di prevenzione, attraverso opportune modalità informative e comunicative gestite dal comune di Salerno, ma anche sul fronte repressivo, si legge ancora nella nota del Prefetto Russo. .

È stato, infatti, ribadito da parte di tutti il massimo impegno a presidiare il territorio con interventi finalizzati e congiunti, in considerazione dell’importanza di favorire il diritto ai giovani di “divertirsi in sicurezza”. Tali interventi verranno articolati dal tavolo tecnico dedicato in Questura e saranno interforze ed incentrati non solo nelle zone tipiche della movida ma in tutti i punti “nevralgici” del territorio.

Durante la riunione, inoltre, si è esaminata la situazione dello Stadio Arechi di Salerno che sarà interessato da lavori di riqualificazione e da interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno tutti i settori.

Lo sforzo spiegato sia in termini economici che operativi è orientato ad adeguare lo stadio cittadino agli altri impianti che ospitano il campionato di serie A.