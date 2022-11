Freddy, il cagnolone aggredito dal molosso a Sala Consilina, è guarito ed è stato adottato

Era stato azzannato in una rissa tra cani, finalmente per Freddy è arrivata la notizia più attesa: è stato adottato. All’incirca un mese fa, a Trinità di Sala Consilina, un branco di cani randagi venne aggredito da un cane padronale, un molosso lasciato incustodito e, ad averne la peggio, fu un cagnolone bianco ribattezzato Freddy che ne uscì con la rottura della mandibola e di una zampa e gravi ferite su tutto il corpo. Il cagnolone era stato affidato alle cure della Clinica Veterinaria Salluzzi, sebbene le sue condizioni fossero apparse da subito molto molto gravi. Nonostante, però, il suo sia stato un percorso lungo e doloroso – Freddy ha, infatti, subito diversi interventi – alla fine ce l’ha fatta, ha recuperato la propria autonomia motoria. L’unico interrogativo rimasto in sospeso riguardava la sua collacazione alla termine del suo percorso di guarigione ma anche questo è stato risolto grazie al grande cuore di una ragazza che ha deciso di adottare il cagnolone bianco e di portarlo a casa, togliendolo per sempre dalla strada. Grande soddisfazione e grande gioie sono state espresse da tutti coloro che, in queste settimane, si sono impegnati affinchè Freddy ritornasse alla vita e grande impegno è stato profuso dalla sezione salernitana dell’OIPA che attraverso le sue volontarie si è costantemente presa cura del randagio, assicurandosi che ci fosse, per lui, un lieto fine.

Intanto, proprio a seguito del triste episodio che ha coinvolto Freddy, il proprietario del molosso è stato deferito all’autorità giudizaria con l’applicazione della sanzione per omessa custidia e malgoverno di animali e, dalle indagini, sembrerebbe essere emerso che questo stesso soggetto, in un’altra circostanza, avrebbe intenzionalmente investito un altro cane. Per far fronte a episodi sempre più frequenti e sempre più gravi di maltrattamenti contro gli animali, la Polizia Municipale di Sala Consilina, guidata dal Comandante Felice Mollo, ha fatto quindi sapere di aver intrapreso una serrata attività di prevenzione del fenomeno del randagismo e repressione dei reati a tal fenomeno collegati mentre l’amministrazione comunale ha avviato una campagna di sterilizzazione dei cani padronali, finalizzata anche alla prevenzione di episodi di violenza come quello che ha riguardato il malcapitato Freddy.