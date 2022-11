Il Lions Club Sala Consilina-Vallo di Diano festeggia il suo 30^ compleanno

Il Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano saluterà l’alba di un nuovo compleanno festeggiando la 30° Charter Night, per quello che è un Club di servizio tra i più prestigiosi ed operativi. La serata si svolgerà il prossimo 17 novembre nella splendida cornice della Certosa di Padula alla presenza del Governatore del Distretto 108 Ya, dott. Prof. Franco Scarpino e di numerose personalità in un evento che sarà un tripudio di momenti significativi e vedrà il suo culmine nel Passaggio della Campana tra il fattivo e impeccabile presidente uscente del Club per l’anno sociale 2021/2022, Vincenzo Puglia e la presidente entrante, per il 2022/2023, Rosa Pepe.

Il nuovo direttivo sarà così composto: Manuela Giudice – Segretaria, Anna Casillo – Cerimoniera, Luisa Casale – Tesoriera, Gaetano Rivelli – Primo Vice Presidente, Angelo Paladino – Presidente Comitato Soci, Antonio Casale – Responsabile Service di Club, Giuseppe Viola – Presidente comitato Marketing.

In tutti questi anni il Club Lions Sala Consilina – Vallo di Diano si è distinto per le tante iniziative di servizio rivolte al prossimo. Su ognuna di esse è prevalso il senso dell’impegno sociale, la spontaneità, il servizio umanitario, il confronto e la continua collaborazione con le Istituzioni. Il club ha fornito un enorme contributo all’intero comprensorio, con raccolte di derrate alimentari e farmaci da destinare in Ucraina, oltre a varie donazioni in denaro e in strumentazioni sanitarie.

Nel periodo della pandemia il Lions Club ha donato all’ospedale di Polla un ventilatore polmonare, molto utile per i pazienti affetti da Covid. In tal modo si è onorato il motto “We Serve”, valore fondante lionistico, ispirato al rispetto della persona umana, dell’uomo e delle sue doti fondamentali, per la cui difesa vale la pena battersi. In questa direzione ci si è adoperati per colmare il più possibile le disuguaglianze e andare incontro a chi soffre. Ma come sodalizio si è anche offerto un contributo significativo e costante alle problematiche più rilevanti della cittadina di appartenenza e del comprensorio territoriale. In questi lunghi anni ogni presidente, anno dopo anno, ha posto una pietra miliare. Una dopo l’altra fino a delineare un itinerario fatto di lavoro comune, fedeltà ai principi di libertà, fratellanza e solidarietà, spirito di servizio verso i più deboli e nei confronti della comunità di cui si fa parte.

Lo scopo della prossima manifestazione, la 30° Charter Night, è di ricordare i trent’anni anni di vita del sodalizio e di porre all’attenzione di tutti i motivi e gli stimoli che hanno reso questo lasso temporale ricco di iniziative, perché il ricordo del passato consenta di dare solide basi al futuro del club.