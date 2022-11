Due donne vittime dei loro mariti nel salernitano: le violenze premeditate ed i video virali nelle chat

E’ stata una giornata tragica quella di ieri per la comunità salernitana. Da giorni si susseguono notizie di fatti di cronaca che raccontano la violenza nelle sue varie forme. Quella di ieri, ha raccontato ancora una volta, l’ennesima inaccettabile, violenza nei confronti di una donna da parte del suo compagni, con cui, probabilmente, aveva condiviso anni di vita felice e la gioia di avere dei figli. In molti definiscono incredibile quanto accaduto a San Mango Piemonte. Sicuramente lo è per come Rodolfo Anastasio, 56 anni e Paola La Rocca, 55, erano conosciuto dai clienti del loro rinomato ristorante di Salerno. Ed invece non è così: è semplicemente l’ennesimo atto di violenza, premeditato. Paola è stata uccisa con diverse coltellate . Rodolfo Anastasio e quella che ancora era sua moglie si erano separati da qualche mese, sembra in modo consensuale.

L’uomo tornava ogni mattina nella sua casa per portare fuori i cani e prendere un caffe con i figli e con la sua ex compagna, continuavano, inoltre , a gestire ancora insieme il locale. Ieri mattina la solita routine, interrotta prima delle 7, dalle urla della donna colpita, mentre parlava con l’ex marito nell’atrio della sua villetta, con numerose coltellate. A nulla è valso l’intervento di uno dei figli che ha difeso la mamma. Paola è stata portata in auto dal figlio intervenuto e anche rimasto ferito e da un vicino all’ospedale di Salerno dove purtroppo è deceduta. Rodolfo, da qui la premeditazione, ha deciso di porre fine alla sua vita, impiccandosi da un cavalcavia dell’A2. Una scena terribile quella che si è presentata ai soccorritori e vicini fuori la villetta con la donna agonizzante ed anche quella visibile a numerosi automobilisti. Ma la pietà, seppure si tratta di un uomo che ha compiuto un terribile gesto, ancora più grave per la premeditazione e per il quale non vale alcune giustificazione, sono le immagini di Rodolfo, registrate dai cellulari e fatte girare sulle chat dei telefoni come se si trattasse di un video satirico, con la stessa leggerezza di come si diffonde un video per strappare una risata. E poi ancora la terribile vicenda accaduta la sera prima della tragedia di San Mango Piemonte, ma emersa solo nel pomeriggio di ieri. Ed anche qui la premeditazione della violenza efferata: una di 51 anni di Montecorvino Pugliano è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli con gravissime ustioni su tutto il corpo provocatele dal marito che le avrebbe lanciato addosso del liquido infiammabile e avrebbe appiccato il fuoco. La donna era stata portata prima all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno e poi trasferita al centro Grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli a causa della gravità delle ferite riportate. Sull’accaduto indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Salerno.