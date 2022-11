Addio a Nonna Rosetta. La nonna di Casa Surace aveva 89 anni

E’ morta nonna Rosetta, la nonna del web. Aveva 89 anni. Nata a San Giorgio a Cremano, nel 1933, e poi trasferitasi a Sala Consilina da alcuni anni era diventata grazie alla sua simpatia, al suo viso dolce e alle sue battute, un volto amato del web e non solo. Un volto diventato noto ovviamente grazie ai video di Casa Surace, la factory del Vallo di Diano famosa in tutta Italia. I video di Nonna Rosetta sono stati tradotti anche in cinese e portoghese (per il Brasile, ad esempio), e ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni. Nonna di Beppe Polito, suocera dell’indimenticato maestro, Enzo Polito, Nonna Rosetta è stata capace di conquistare i “nipoti” del web, con il suo essere estremamente naturale.

La nonna di Casa Surace è stata per una vita una casalinga. Tutto è cominciato per caso quando, ha raccontato in una intervista: “Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale“.

Nonna Rosetta è stata anche in televisione: ospite, ad esempio, nel salotto di Vieni da Me, su Rai1, ma anche a Italia Sì nel sabato pomeriggio e a Pomeriggio 5. Dalla Balivo ha raccontato come è cambiata la sua vita: “Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondate dai giovani e questo mi fa stare bene“. Rosetta è stata protagonista di molti video: uno dei più famosi è stato quello con le parodie delle canzoni del Festival di Sanremo 2019 come Soldi.