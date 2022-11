Nuova rubrica di Italia2tv: nasce “Appuntamenti” per promuovere gli eventi del territorio

Nasce una nuova rubrica di Italia2tv dedicata agli aventi del territorio per far sì che i nostri spettatori possano conoscerli e magari partecipare. Una rubrica gratuita per promuovere e far conoscere in modo più approfondito gli appuntamenti del comprensorio. Per chi sta organizzando eventi culturali, solidali, associativi o sportivi è possibile contattare la redazione alla mail info@italia2tv.it oppure al numero di telefono 0975-396589. Nella mail occorrerà inviare una locandina dell’evento e le informazioni su dove e quando l’appuntamento in questione si terrà. Ovviamente se si aggiungono anche dei particolari sarà nostra cura promuoverli e renderli noti.

Non saranno inseriti negli appuntamenti gli eventi politici o gli eventi legati a Poc.

L’obiettivo della nostra rubrica televisiva è quello di pubblicizzare gratuitamente un evento per far sì che possa essere conosciuto dai nostri telespettatori. Ricordiamo che dopo le recenti riforme, la nostra televisione è visibile in tutta la regione Campania.