Sabrina Manzolillo di Teggiano presenta il suo primo singolo: “Persi di vista”

“PERSI DI VISTA” è il primo singolo di Sabrina Manzolillo e Isma.

Sabrina è originaria di Teggiano, la sua passione per la musica è nata un po’ per gioco. Nel 2013, infatti, partecipa, arrivando in finale, al Monte Pruno Festival a Sant’Arsenio.

Ha partecipato a varie serate stesso a Teggiano suonando anche l’organetto, quindi per lei la musica è sempre stata un sogno nel cassetto, e pian piano questa passione cresceva sempre di più.

Ma, purtroppo, come spesso accade quando si cerca di realizzare quello che è un sogno, un desiderio, si incontrano delle difficoltà. Ed è proprio quando Sabrina decide di trasformare quella che è la sua passione in qualcosa di più grande, di più importante, arriva il lockdown dovuto alla pandemia da Covid, e quindi si vede costretta a fermarsi, anche se non del tutto.

La giovane teggianese durante il lockdown fa dei video in cui canta, suona e cerca di trasmettere alle persone che la seguono quello che sente, e nel frattempo capisce che restare a Teggiano per coltivare la sua più grande passione sarebbe stato difficile vista la situazione, cosi decide di andare in un posto nuovo, anche per scoprire nuove culture, posti diversi dai soliti frequentati, cosi grazie a degli amici, si trasferisce a Manchester in Inghilterra.

Lì continua a coltivare la sua passione musicale, e dopo un paio di anni conosce Isma (Lemsi), con il quale ha condiviso il suo interesse per la musica, tanto da creare un duo con il nome di “The opposite“ proprio perché sono diversi in tutto, anche dal punto di vista musicale, anche se la differenza non si nota affatto.

Sabrina: “La canzone nasce da un abbandono”

«La canzone nasce un abbandono. Insieme a me ed Isma doveva esserci anche un altro ragazzo che poi doveva essere il producer di questa canzone, che però decide di lasciarci cosi, all’improvviso dopo aver lavorato a tantissime canzoni in pochissimi mesi, facendoci sentire abbandonati.»

Per i due giovani ragazzi dunque è stata una piccola sconfitta, tanto che decidono di prendersi una pausa e ritornare in Italia. Isma torna a Torino, suo paese di origine e Sabrina a Teggiano, un modo anche per riflettere su cosa poter fare.

«Appena siamo ritornati a Manchester ci siamo incontrati e abbiamo deciso di far “nascere” questa canzone, e di prenderci un po’ una rivincita. Con Isma ho un bellissimo rapporto di amicizia, nata anch’essa un po’ per caso e sono davvero felice di averlo conosciuto perché per me è stato davvero un supporto, per noi questa canzone ha davvero un significato importante, soprattutto per me perché andando via da Teggiano, lasciare la mia famiglia è una grandissima rivincita.»