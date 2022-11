L’inferno di chi deve attraversare il Tanagro nella zona sud del Vallo di Diano tra ponti chiusi e strade groviera

Il Tanagro e il Calore e i canali loro affluenti sono esondati nel primo pomeriggio di oggi in diversi punti tra Buonabitacolo, Montesano, Sassano e Padula. Il ponte di tra Silla e Trinità è stato chiuso in mattinata. Quello di Caiazzano è chiuso da oltre un anno con un disagio enorme per i cittadini della zona sud occidentale del Vallo di Diano. La strada alternativa, quella di via Ascolese, è un colabrodo e si è fatto fatica a passare anche con mezzi adatti. I volontari di tutte le protezioni civili del territorio hanno lavorato – e lavorano senza sosta – per aiutare le popolazione e monitorare la situazione. A Sassano è stata attivata la Protezione civile Vallo di Diano, esperta di interventi “acquatici” per una casa in pericolo.

Quindi le polemiche. Il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, aveva chiesto più volte l’intervento per quanto concerne il fiume Calore. Così come il suo collega di Sassano, Domenico Rubino, aveva chiesto interventi sulla strada alternativa e sui ponti in questione.