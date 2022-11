L’evacuazione di tre abitazioni a Sala Consilina per l’allagamento: cittadini rassicurati e poi trasportati in gommone

E’ stata necessaria un’opera di rassicurazione da parte delle forze dell’ordine per i residenti del quartiere San Giovanni a Sala Consilina per l’evacuazione dalle proprie abitazioni. Una evacuazione necessaria a causa del livello del fiume Tanagro che, ieri sera, saliva continuamente mettendo a rischio le abitazioni ubicate adiacenti all’alveo del fiume e compromettendo il sistema viario adiacente. Il consigliere comunale Tonino Lopardo, il maresciallo dei carabinieri Giacomo Mezzo, gli agenti di Polizia locale e i figili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Massimo Avosa hanno parlato a lungo con i residenti per far capire che era la scelta migliore e non ci sarebbero stati rischi per l’abitazione o per eventuali furti.

Così tre edifici sono stati sgomberati dalla squadra del distaccamento di Sala Consilina e per portare in salvo le persone che erano bloccate all’interno arrivarono i soccorritori fluviali dal comando vigili del fuoco di Potenza in quanto il più vicino per dare una risposta rapida alle emergenze in atto. Non ci sono state persone coinvolte e quelle evacuate sono state sistemate dal primo cittadino del comune di Sala Consilina, Francesco Cavallone.

Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste sul posto tutta la notte per monitorare il livello del fiume, fortunatamente non ci sono state altre problematiche.