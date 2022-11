Un caffè caldo, un cornetto ed il sorriso di Mario D’Amato di Sassano per i clochard di Milano

Nel cuore di Milano, tra le vetrine dei negozi illuminati e il via vai frenetico dei passanti, un ragazzo di 20 anni offre la colazione ai senzatetto. Cornetti caldi e un buon caffè a chi ha dovuto stabilire la “residenza” sulle panchine, sui marciapiedi, sotto i portici delle piazze o nei parchi. Sono tanti, forse troppi, gli uomini e le donne che si troveranno anche quest’anno ad affrontare le temperature gelide dell’inverno e le festività natalizie per strada. Il ragazzo protagonista di questo bellissimo gesto si chiama Mario D’Amato ed è originario di Sassano, vive a Milano e studia Scienze Bancarie e recitazione, ma gestisce anche LTF, la torrefazione del padre Luigi. Un’iniziativa concreta, quella del giovane Mario, che ha ridato il sorriso a circa 80 clochard, costretti a vivere senza una casa ai margini della società, senza una famiglia che può aiutarli. Sono invisibili, ma solo alla vista di chi è troppo “impegnato” per poterli vedere, per poter riconoscere quegli occhi smarriti chissà dove e quegli sguardi preoccupati di chi sente gravare su di sé il peso di una voragine aperta sull’anima e stenta a trovare i mezzi o la forza per venirne fuori.

“Aiutare gli altri mi fa stare bene – ha detto Mario – mi sono trasferito a Milano per studiare, è una bellissima città sotto ogni punto di vista, purtroppo però non per tutti viene vissuta allo stesso modo, infatti agli angoli dei marciapiedi, sotto i portici vivono tante persone che non hanno una casa, restano “invisibili” per molti. Sicuramente – ha continuato Mario per qualcuno è una scelta di vita, ma per altri, invece, la strada è spesso l’unica soluzione a un lavoro che si fa fatica a trovare e ad una casa che non si può mantenere. Nel mio piccolo – ha concluso – ho cercato di fare qualcosa che potesse far sentire i senzatetto esseri umani come tutti, perché loro sono uomini e donne come gli altri, ma senza risorse economiche”. Mario con discrezione e simpatia, si è presentato una mattina con in mano la colazione, tutti lo hanno accolto con il sorriso e l’hanno ringraziato commuovendosi per quel semplice e piccolo gesto di gentilezza.

Gentilezza che sempre più si fa fatica a trovare al giorno d’oggi.