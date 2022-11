Ciclismo: il 18 dicembre a Polla si corre la seconda cronometro per mountain bike “San Silvestro Off Road”

E’ in programma il 18 dicembre il secondo trofeo “San Silvestro Off Road” a Polla. Si tratta di una gara individuale a cronometro in mountain bike per cicloamatori con partenza e arrivo sul lungofiume Tanagro. Sabato dalle 16 alle 19 in Piazza Santa Barbara a Polla è previsto il ritiro pacchi gara e dorsali secondo le disposizioni del protocollo anti-COVID per le manifestazioni sportive ella AICS. Alle 19 pedalata in notturna con arrivo nel centro storico con serata degustazione prodotti tipici

Domenica è il giorno della gara. Questo il programma.

7:00/9:00: Ritiro pacchi gara e verifica tessere, 9:15: Riunione tecnica, 9:30: Partenza Primo Atleta, 12:00: Partenza ultimo Atleta, 12:45: Premiazioni.

La prova è aperta alle Società AICS, alle Società affiliate FCI ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, firmatari della convenzione con la FCI per l’anno in corso, e ai relativi soci Cicloamatori tesserati per la stagione 2022.

I partecipanti potranno iscriversi sul portale https://www.mtbonline.it nella pagina dedicata all’evento, una volta effettuata la registrazione sul portale. Al fine di confermare l’iscrizione sarà necessario trasmettere copia dell’avvenuto pagamento contestualmente alla richiesta di iscrizione o, in alternativa, entro tre giorni via mail all’indirizzo segreteriaclub90team@gmail.com . Solo dopo la verifica del pagamento l’organizzazione confermerà l’iscrizione. Le iscrizioni chiuderanno il 15 dicembre o al raggiungimento dei 150 iscritti.

Partenza e arrivo su strada asfaltata (10%), la restante parte del tracciato è su strada bianca (90%) con alcuni tratti a fondo sconnesso per una lunghezza di 11 chilometri e 300 metri.