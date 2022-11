Decisa la data di inizio dei saldi invernali in Campania: il 5 gennaio

La data di inizio dei saldi invernali è stata individuata nel giorno 5 gennaio 2023 per una durata non superiore ai 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. Lo ha deciso la Regione Campania nella riunione di Giunta. Gli sconti applicati da tantissimi negozi in tutta Italia partiranno con l’inizio del nuovo anno: la data fissata a livello nazionale è quella del 5 gennaio, con l’unica eccezione della Sicilia, dove le vendite a prezzi ribassati verranno avviate già dal 2 gennaio. I saldi partiranno dopo i consumi legati allo shopping natalizio e permetteranno di risparmiare – si spera – decine di euro su prodotti di ogni tipo a partire dall’inizio di gennaio. Non è invece stata definita una data di chiusura dei saldi a livello nazionale, così ogni Regione ha stabilito diverse limitazioni per i negozi.

I saldi sono le vendite di fine stagione con prezzi scontati e riguardano i prodotti invenduti. Si tratta, dunque, di merce rimasta a fine stagione. La durata massima dei saldi invernali viene fissata dalle Regioni e solitamente – anche se con qualche eccezione – è di 60 giorni.

Per i negozianti, durante i saldi, è previsto l’obbligo di esporre il prezzo iniziale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata. Non è invece obbligatorio permettere il cambio dopo l’acquisto. In molte Regioni è previsto l’obbligo di separare i prodotti in saldo da quelli a prezzo normale e, quando non è possibile, è necessario utilizzare cartelli o altri mezzi per fornire informazioni non ingannevoli.