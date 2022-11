Interventi laser per il glaucoma: ottimi risultati per l’Oculistica di Polla. Da venerdì, però, addio alla strumentazione

Nei giorni scorsi il reparto di Oculistica dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla è stato al centro dell’attenzione per l’appello del primario, il dottor Pellegrino, per far rinnovare il contratto ad alcuni giovani medici in scadenza a fine anno e che – stando a quanto sostenuto dal responsabile e dai pazienti – tanto hanno fatto per il reparto stesso. C’è un altro aspetto in chiaroscuro che segna ora Oculistica: la questione dei laser. Da circa due mesi è stato usato un particolare laser per intervenire sui casi di glaucoma con ottimi risultati tanto da farne uno studio e con ottimi risultati per i pazienti che hanno ricevuto la specifica cura. Il particolare macchinario era in prova, prova che terminerà venerdì – se non verrà acquistato – e che ha visto numerosi utenti poterne usufruire degli importanti servizi. Non solo. Da aprile il laser retinico normalmente in uso del reparto è guasto e quindi, il laser sperimentale è stato usato anche per gli altri casi, compresi gli interventi per eventuali distacchi della retina da Pronto soccorso. Se non verrà aggiustato o se non verrà acquistato quello sperimentale, tutto ciò da venerdì non sarò possibile.

Sempre in tema di macchinari ospedalieri da alcuni giorni non funziona la Tac all’ospedale “Luigi Curto” di Polla con conseguenti trasferimenti all’ospedale di Oliveto Citra, mentre sono state aggiustate le autoclavi delle sale operatorie.