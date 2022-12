Controlli dei Carabinieri sulla detenzione di armi. Un arresto e tre denunce tra Brienza e Marsico Nuovo

Un arresto e due denunce ed il sequestro di svariate armi con relativo munizionamento. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Viggiano.

I Carabinieri della Stazione di Marsico Nuovo hanno tratto in arresto un 46enne, gravemente indiziato di “detenzione illegale di armi ed omessa custodia”.

Nel dettaglio, i militari dopo una perquisizione a casa dell’uomo hanno due revolver calibro 38, in discrete condizioni, perfettamente funzionanti. A richiesta di esibire denuncia di regolare detenzione delle armi, essendo già emersa anche un’omessa diligente custodia delle stesse, in considerazione della presenza di altri componenti familiari in abitazione, l’uomo non ha fornito giustificazioni plausibili in merito alle pistole in suo possesso. Ed in effetti i Carabinieri hanno scoperto che le armi non erano mai state regolarmente denunciate. L’uomo è stato arrestato.

I Carabinieri della Stazione di Corleto Perticara hanno deferito in stato di libertà per i reati di “detenzione abusiva di armi e omessa denuncia” un cittadino residente nel comune di Armento . l’uomo non aveva comunicato il trasferimento di due fucili regolarmente denunciati ed inoltre è stato sorpreso in possesso di svariate cartucce, mai denunciate alle competenti Autorità. Le armi e le munizioni sono state e sequestrate, mentre a carico della persona è stata avviata proposta di divieto di detenzione armi. I militari della stazione di Brienza hanno deferito in stato di libertà per i reati di “omessa diligente custodia di armi e munizioni due cittadini residente nel comune di Brienza.

Nel primo caso, è risultato che la persona non ha denunciato/comunicato il trasferimento delle armi regolarmente dichiarate in un’altra località, oltre al fatto che è stata verificata discrasia tra il numero delle cartucce denunciate e quelle effettivamente possedute.

Nel secondo caso, durante il controllo, gli operanti hanno accertato che il soggetto coinvolto non custodiva la propria arma in maniera diligente, tenendola riposta ai piedi del letto, nella disponibilità degli altri componenti del nucleo familiare.

In tutti i casi descritti, oltre al sequestro delle armi e munizioni, nei confronti delle persone interessate è scattata la proposta dei Carabinieri per il divieto di detenzione armi