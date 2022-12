Progetto “Archivio Atena”: presentati i 5 avvisi rivolti a giovani e professionisti

Presentato il progetto “Archivio Atena”. Si tratta di un progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, vincitore dell’avviso pubblico “Attrattività dei borghi”, nell’ambito del PNRR M1C3, che ha come obiettivo la costruzione di un archivio di comunità finalizzato a censire e promuovere il patrimonio culturale locale. L’archivio di comunità si struttura attraverso la raccolta e digitalizzazione di fotografie e documenti, l’esecuzione di campagne fotografiche, la registrazione audio-visiva di racconti con la finalità di costituire

più censimenti. Attraverso l’archivio di comunità si intende salvaguardare il patrimonio culturale in via di dispersione, generare altre esperienze progettuali, aiutare a sistematizzare la conoscenza.

Archivio Atena ha tre linee di azione principali attorno alle quali si sviluppano i progetti specifici: la formazione, il censimento del patrimonio culturale e naturale, le residenze artistiche e di studio.

“Il progetto, spiega una nota del Comune di Atena Lucana, ha tra i suoi obiettivi anche quello di creare opportunità lavorative nel campo culturale, di permettere ai giovani di restare nel proprio territorio, di attirare in paese nuovi residenti. Nascono così la borsa di censimento e la borsa di cittadinanza.

Durante la presentazione del progetto sono stati presentati anche i primi 5 avvisi: una “Borsa di censimento”: che dà l’opportunità ai giovani di collaborare al progetto, presentando al momento della

candidatura, un’idea di attività o di ricerca che riguarda il tema annuale per l’anno 2023. La proposta progettuale richiesta può essere sia una ricerca teorica (storica, archeologica, sociale, architettonica, ecc) che una proposta artistica che si affianca alle altre azioni di produzione creativa. Il bando è rivolto a giovani che vogliono fare un’esperienza che li impegnerà nel campo della grafica, della comunicazione, delle arti visive e performative, dell’allestimento di mostre, della digitalizzazione, della gestione di archivi e di dati. Il candidato alla “Borsa di Censimento” dal valore di 7000,00 euro dovrà possedere, al momento della candidatura, un’età inferiore ai 36 anni e una laurea di primo livello. Il candidato vincitore potrà partecipare gratuitamente al corso di alta formazione de La Sapienza sulla creazione e gestione degli archivi di

comunità. L’attività della “Borsa di Censimento” avrà una durata di 7 mesi. – Scadenza 27 Gennaio

Borsa di Cittadinanza: Il bando è aperto a due giovani che per un anno collaboreranno al progetto Archivio Atena attraverso uno stage. I vincitori collaboreranno a tutte le attività di censimento del patrimonio, costruendo in base al Curriculum vitae e agli interessi dei candidati, il percorso da fare insieme. L’attività di ogni Borsa del valore di 4250,00 euro ciascuna, avrà una durata di mesi 12. Gli stage sono indirizzati ai cittadini in possesso almeno del titolo di diploma, con età inferiore ai 36 anni. La “Borsa di Cittadinanza” sarà

assegnata dal Comitato Scientifico e almeno il 50% degli assegnatari dovrà essere donna. – Scadenza 27 Gennaio

Residenza di censimento: realizzare un campeggio diffuso, all’interno del centro storico di Atena Lucana, attraverso l’utilizzo delle piazzette abbandonate e delle aiuole come piazzole per le tende. Pubblicato l’avviso pubblico “Residenza di censimento”, per ricercare un gruppo di lavoro in grado di sviluppare

il progetto di campeggio diffuso e attivare un processo di cura e valorizzazione del paese antico. L’idea è quella di poter coinvolgere i proprietari delle case a condividere temporaneamente alcuni servizi essenziali per il campeggio: mettere a disposizione terrazzi e giardini, concedere l’uso del bagno, della corrente elettrica, dell’acqua o la preparazione della colazione. Il bando è rivolto a gruppi di lavoro composti da un minimo di tre persone, collettivi artistici, di ricerca e gruppi multidisciplinari costituiti o costituendi in associazioni o imprese aventi i requisiti richiesti. I partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti, tuttavia è necessario che almeno un componente del gruppo abbia competenze in discipline architettoniche e sia iscritto al relativo albo professionale. Ogni gruppo deve ospitare almeno due componenti fra i 18 e i 36 anni di età e almeno due donne. L’importo da assegnare è pari a 18.000,00 euro comprensivi di IVA, per una durata di 12 mesi. – Scadenza 27 Gennaio

Corso di formazione per gli operatori culturali del territorio dedicato alle nuove tecnologie fotografiche per il rilievo 3D e la valorizzazione del patrimonio culturale, organizzato in collaborazione con la Fondazione MIdA e tenuto dall’Associazione Anemos questo intervento è organizzato in due fasi: la prima per la formazione

gratuita di quattro risorse individuate tramite il presente avviso che si specializzano nel rilievo fotografico 3D; nella seconda queste quattro risorse condurranno un laboratorio per la digitalizzazione del patrimonio materiale del centro storico aperto alla partecipazione gratuita di altri 6 giovani abitanti. – Scadenza 8 Gennaio

Corso di Alta formazione ‘’La Fotografia e il patrimonio culturale: progettazione e valorizzazione di Archivi di Comunità”: coordinato dal Dipartimento di Lettere e Culture moderne Università La Sapienza di Roma, il corso diretto da Giovanni Michetti è destinato a 25 persone, di cui 4 posti a titolo gratuito, individuati tramite

l’avviso pubblico, intende garantire la professionalizzazione di operatori per i processi di raccolta, ordinamento, digitalizzazione e descrizione della fotografia come fonte documentale, finalizzati alla

costituzione e all’incremento di archivi di comunità. – Scadenza 27 Gennaio

Bandi disponibili su https://archivioatena.com/bandi/

Archivio Atena è un progetto del Comune di Atena Lucana realizzato in

collaborazione con: Istituto Centrale per il Catalogo e la

Documentazione – ICCD, ISIA Urbino, MAXXI L’Aquila, Legacoop, MIDA,

Studio Bellosguardo Aps, Associazione Amici San Ciro, Associazione

Leel, Associazione Le Case di Igea, Associazione Artem, Comunità

Montana Vallo di Diano, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e

Alburni, SC Hotel Cartolibreria, Etoile Cartolibreria, Cartolibreria

ExLibris, Istituto Comprensivo Sala Consilina