Dieci anni di attività per Confesercenti Vallo di Diano. Aquino: “Trend in netta crescita”

Confesercenti Vallo di Diano compie dieci anni di attività e il trend è in netta crescita. Solo nell’ultimo anno sono stati gestiti crediti d’imposta per 200 aziende. Nell’ultimo quinquennio Confesercenti Vallo di Diano ha registrato un trend in crescita. “Solo quest’anno – afferma la presidente Maria Antonietta Aquino – abbiamo supportato in operazioni di credito d’imposta oltre 200 micro, piccole e medie imprese. Questo significa che abbiamo apportato ricchezza sul territorio del Vallo di Diano, con oltre 4mln di euro di risparmio gestiti attraverso il credito d’imposta. Nel mese di dicembre – spiega ancora la presidente Aquino – abbiamo lavorato sul Fondo Nuove Competenze e a 7 giorni dall’avvio, sono stati presentati 50 progetti, dunque, 50 imprese che nel 2023 investiranno in formazione per il proprio personale”. Uno sguardo anche alle politiche attive per il lavoro. “Quest’anno – afferma la presidente Aquino – abbiamo attivano 250 tirocini e permesso ad oltre 50 ragazzi di essere assunti con contratto di apprendistato”.

Questi sono solo alcuni degli importanti risultati raggiunti nel 2022 dalla Confesercenti Vallo di Diano che, in occasione dei suoi 10 anni di attività, traccia un bilancio dei traguardi superati anno dopo anno, lavorando sempre al fianco delle imprese e dei cittadini. Un progetto, partito da una semplice idea, e che, anche grazie al supporto di professionisti ed esperti, è cresciuto fino a diventare una realtà affermata, un punto di riferimento per imprenditori e cittadini, uno “studio di vicinato” (come ama definirlo la sua presidente) pronto a supportare le esigenze del territorio, guardando sempre al futuro e all’innovazione, in sinergia con operatori locali e non.

E sono già tante le nuove progettualità in cantiere per il 2023. “Amplieremo e supporteremo il progetto dedicato all’e-commerce Buymore – spiega la presidente Aquino – , ma sarà anche rafforzata la nuova sede a Polla, che insieme a quella di Sala Consilina, offrirà un servizio capillare sul territorio valdianese e non solo. Amplieremo inoltre il nostro servizio di consulenza per tutte le progettualità del Pnrr e Fondi Strutturali. Non da ultimo, ci dedicheremo alla formazione, in particolare per la digitalizzazione dei processi”.

Tanti progetti, dunque, che evidenziano il costante impegno della Confesercenti Vallo di Diano a supporto delle aziende, degli imprenditori, dei cittadini e dei giovani del territorio. A tutti loro la presidente Aquino rivolge i migliori auguri di Buon Natale e di un Sereno 2023.