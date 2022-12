Il messaggio di auguri del direttore generale della Banca Monte Pruno: “Credete in ciò che fate. Abbiate rispetto ed ascoltate le persone”

Come di consueto, con la sensibilità che lo contraddistingue, il direttore generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese rivolge i suoi auguri per le festività natalizie a socie e clienti. “Le festività natalizie, scrive il direttore Albanese, rappresentano momenti di forte unione in cui si rinnovano alcuni sentimenti positivi che troppo spesso sono sempre più saltuari e passeggeri.

Fare tesoro di ciò che accade nelle difficoltà e cercare di essere migliori con sé stessi e, soprattutto, con gli altri, come cerchiamo di fare, ogni giorno, come Banca, dovrebbero essere le direttrici dell’azione di ognuno”. Poi la gratitudine del direttore Albanese verso i dipendenti dell’istituto di credito e verso i soci, il percorso della nostra Banca prosegue spedito, grazie al contributo di tutti e con la speranza che possa essere sempre più intenso l’impegno e la costanza di portare in alto l’azione, i valori che promuoviamo sul territorio. L’auspicio migliore che vi posso lasciare è quello di credere sempre in ciò che fate, di provare grande rispetto per le persone, di ascoltare le loro esigenze, immedesimandovi in ciò che accade. Non lavoriamo per dire sempre “si” ma lavoriamo per trasmettere disponibilità e soluzioni, riuscendo ad avere quella giusta empatia che ci permette di essere più vicini alla realtà di ognuno. Che il Natale sia propizio per tutti, chiude il messaggio il direttore generale Michele Albanese, e che possa essere la Stella luminosa in grado di guidare, ancora una volta, il nostro cammino. Un caloroso augurio per un Sereno Natale e Felice 2023”.