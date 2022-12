L’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio vince la “Sfida del cuore”. È un successo la giornata per Telethon

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2005 istituiva la giornata della solidarietà, ritenendola uno dei valori fondamentali e universali alla base della relazione tra i popoli.

In sintonia con tale messaggio, il 21 dicembre di quest’anno docenti e studenti dell’Istituto “ Antonio Sacco” di Sant’Arsenio hanno celebrato, come ogni anno, la giornata Telethon, una giornata davvero speciale all’insegna dello spirito di squadra.

Da anni il nostro Istituto rivolge un pensiero particolare a chi è meno fortunato.

“I sorrisi e gli sguardi di chi oggi ha vissuto quest’esperienza sono gioia pura, è una sensazione impagabile – fanno sapere dall’istituto -. L’abbiamo chiamata la sfida del cuore, consapevoli che essa si vince soltanto insieme. E poiché appartiene alla Repubblica saper leggere i segni dei mutamenti, e saper creare i percorsi affinché gli obiettivi di libertà, giustizia, coesione sociale, che la Costituzione ci affida, trovino applicazione nel tempo nuovo, quello che stiamo attualmente vivendo, abbiamo scelto di essere protagonisti del cambiamento, e non succubi degli eventi, volendo celebrare un Natale diverso. Un Natale all’insegna della solidarietà”.

È con questo spirito che nei primi giorni precedenti il Sacco ha messo in mostra “i suoi saperi e i suoi sapori”, promuovendo la campagna di raccolta fondi Telethon per restituire l’atmosfera natalizia attraverso azioni concrete in aiuto di chi ha più bisogno.

“Questo Natale sarà un’altra storia”, è stato il motto della grande famiglia del Sacco, per sottolineare l’opportunità di impegnarci tutti a scrivere una storia diversa e invitarci a non perdere la positività. “Un insieme di azioni per richiamare l’attenzione in modo effervescente e coinvolgere l’intera famiglia, diffondendo un messaggio che faccia riflettere e spinga ad azioni concrete di solidarietà.

La vera forza siamo stati noi studenti, mettendoci il cuore, in quanto per noi il Natale ha significato identificarsi, dimenticare per un po’ se stessi e trovare il tempo per gli altri. All’interno della nostra community c’è stato chI ha accettato con entusiasmo e grande partecipazione di regalare i propri libri a supporto della donazione, i biscottini prodotti nei forni delle nostre cucine, o la squisita marmellata di mandarini preparata come una volta, oppure chi ha voluto sostenere la ricerca scegliendo il Cuore di cioccolato, le candele Telethon e le squisite caramelle alla frutta, affinché questi prodotti diventassero un messaggio di augurio e di speranza.

Regalare le emozioni più belle della vita a chi amiamo e ai molti bambini rari ci ha dato la consapevolezza di sostenere che nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo.

Insieme ai nostri docenti diciamo con forza che donare significa non poter essere derubati”.

Dal “Sacco” arrivano gli auguri per le festività natalizie.