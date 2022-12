Nuovo logo per l’associazione “I Ragazzi di San Rocco” di Sala Consilina. “Così uniamo tutte le nostre attività”

Nuovo logo per l’associazione “i Ragazzi di San Rocco”. Una decisione che nasce dall’esigenza di avere un simbolo rappresentativo più moderno e dinamico che riesce a raccontare, in maniera coordinata, le diverse attività portate avanti dall’associazione. Teatro in Sala, A.S.D. tennistavolo Sala Consilina, radio lasagne verdi, campeggio invernale, torneo di scacchi, laboratorio teatrale e silent party sono solo alcune delle molteplici attività portate avanti dall’associazione nei suoi 31 anni di vita.

Tuttavia, finora queste attività erano rappresentate da simboli tra loro non accomunati nella forma e nel colore, tanto da farli sembrare delle entità indipendenti non appartenenti ad un unico collettivo.

“La soluzione a questa esigenza si è tradotta in un logo dinamico – spiegano dall’associazione -. Questo tipo di logo permette di rende l’immagine rappresentativa mutevole, nella forma e nel testo, pur conservando una identità ben precisa. La scelta è ricaduta, per la parte del pittogramma, nella lettera “R” in quanto elemento peculiare come iniziale di Ragazzi e di san Rocco. La “R” diventa un contenitore all’interno del quale, grazie alla tecnica grafica dello spazio negativo, vengono rappresentate in maniera stilizzata le diverse attività. In questo modo ogni ramo dell’associazione è rappresentato da un simbolo e da un colore fortemente caratterizzanti senza compromettere la percezione di apparentamento con gli altri rami. La parte testuale osserva una regola di formattazione rigida anche se personalizzabile, una gerarchia di colore e peso del carattere permette una rapida comprensione del contenuto.

Per il logo “istituzionale” la R, al suo interno, accoglie la mano che brandisce il bordone, elemento caratteristico del pellegrino che era san Rocco. Nella iconografia classica del santo, il bordone è simbolo del pellegrinaggio della vita e del cammino verso l’eterno, elemento quasi profetico per una associazione che esiste da 31 anni e non si sente stanca”.