“Remember (TO) Live”. Al Teatro “Scarpetta” di Sala Consilina lo spettacolo del maestro Luigi Gargano

A Sala Consilina il nuovo anno si aprirà con un’esperienza artistica di grande prestigio: è quella che si potrà vivere assistendo allo spettacolo “ “Remember (TO) Live”: in cui si fondono arte, danza e melodie memoriale e in cui il grande protagonista sarà il maestro Luigi Gargano. Lo spettacolo è in programma il 4 gennaio al teatro “Mario Scarpetta” di Sala Consilina. Luigi Gargano è un giovane valdianese e un artista completo con una carriera in ascesa e un background imponente che gli permette di muoversi con naturalezza tra generi diversi, dalla classica al jazz, dalla fusion all’elettronica, mescolando sempre nuovi repertori e sperimentando nuove idee quotidianamente. Attualmente impegnato in un tour europeo di Concerti Candelight (un’ esperienza unica di fruizione di musica strumentale a lume di candela), tornerà a Sala Consilina il prossimo gennaio sul finire delle festività, per un appuntamento esclusivo di godimento e riflessione sulla musica, la memoria e l’identità.

L’evento, Remember (TO) live – che nello scorso luglio ha già rappresentato uno strepitoso successo di partecipazione all’interno della programmazione di “Equinozio d’Autunno”, nella suggestiva cornice di Pianoro di Ciolandrea – sarà rivolto a tutto il pubblico del Vallo di Diano, intendendo promuovere l’arte come potente aggregatore di socialità e come augurio per una vera ripartenza, dopo gli ultimi anni di isolamento e rarefazione sociale causati dal Covid.

Si tratterà anche e soprattutto di un momento di arte e cultura dedicato a chiunque voglia farne parte, lasciandosi travolgere dall’esecuzione e dal “viaggio” tra i generi proposto all’interno dello spettacolo. Un percorso immaginato come un filo rosso che leghi le generazioni attraverso le sensazioni, i ricordi e le emozioni che ci inondano mentre ascoltiamo musica. Durante la serata accompagneranno il Maestro Luigi Gargano, che si esibirà al pianoforte, gli artisti Antonio Porpora e Marica Rotondo. Una contaminazione di stili e repertorio, in un viaggio musicale che passerà dalle più famose composizioni del mondo del cinema (con un omaggio dovuto al maestro Ennio Morricone) ad arrangiamenti strumentali di brani che hanno fatto la storia della musica dance/elettronica.

Lo spettacolo sarà inoltre arricchito dalla performance danzante di Martina di Riccio e Gianpaolo De Francesco della MAADE Ensamble, una compagnia di danza giovanile milanese.