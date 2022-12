Incidenti stradali nel salernitano: il 20% causati da alcol e droghe

Nel Corso della presentazione dell’iniziativa dell’ACI Salerno sulla sicurezza stradale per illustrare gli effetti dell’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti quando si è alla guida ed intitolata “Amo la vita, se bevo non guido”, sono stata illustrati i dati relativi ai sinistri stradale registrati in provincia di Salerno e causati in particolare da alcol e droghe. Purtroppo ogni anno sono oltre 6500 gli incidenti stradali provocati da alcol e droghe. Gli incidenti stradali continuano a rimanere la prima causa di morte di giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni. Secondo i dati dell’Aci, nel salernitano, “Il 9,7% degli incidenti rilevati da Carabinieri e Polizia Stradale nel complesso, è correlato ad alcol; il 3,7%, è correlato a droga; proporzioni in aumento rispetto al 2019. Dai dati comunicati dalle Polizie Municipali o Locali, risulta che il 36% delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza ed il 57% di quelle per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state elevate in occasione di incidente stradale. Rispetto ai controlli effettuati dalle Polizie Municipali, la percentuale di conducenti con stato alterato a causa di uso di droghe è risultata pari al 8,9% in aumento rispetto al 2019, mentre i positivi all’etilometro sono risultati il 7,3%. Nell’ultimo anno, in provincia di Salerno sono 95 incidenti causati da alcol e droghe, il 20% dei quali ha avuto anche gravi ripercussioni per le persone coinvolte”. “Non assumete alcolici prima di mettervi alla guida, è l’appello che viene lanciato, lo stesso vale per sostanze stupefacenti, perché il rischio di incidenti è elevatissimo. Chi ama la vita, se beve non guida. E se si è in gruppo, almeno uno degli amici non beva per riportare in sicurezza tutti a casa”.