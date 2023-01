Tra le righe del discorso di Vincenzo de Luca. Punti nascita a serio rischio e Regione non in trincea

Tra le righe dello show di Vincenzo de Luca durante il suo intervento a Sanza ci sono alcuni passaggi quanto meno criticabili. Passaggi da ricavare dal suo lungo intervento, durato poco meno di trenta minuti. La prima metà del discorso è stato puro cabaret, leggero e anche giusto visto il contesto, nel ricordo dei tempi andati nel Vallo di Diano. La seconda parte del discorso si è concentrata sul progetto “Borgo dell’accoglienza” che ha visto Sanza primeggiare in tutta la Campania e sul futuro dei territori valdianesi e cilentani. I passaggi da sottolineare sono diversi, quanto meno opinabili per non dire criticabili.

Il primo è sulla scelta di Sanza come progetto pilota e specifichiamo subito, non è Sanza a essere opinabili ma le modalità con cui è arrivata la decisione. La scelta è andata sì al progetto, ben fatto soprattutto dal vice sindaco Toni Lettieri, ma anche per “ragioni politiche”. Lo ha svelato lo stesso Vincenzo de Luca ricordando che anche altri progetti campani (uno nel Sannio e uno in provincia di Avellino) di ottima fattura, “ma ho scelto anche in base ai rapporti umani che ho creato qui nel corso degli anni”. Ovvero se si conosce il presidente De Luca da anni si hanno maggiori possibilità di successo. Lo si è sempre saputo ma poche volte dichiarato così apertamente. Per fortuna – questo bisogna rimarcarlo – il progetto sanzese è valido al di là delle amicizie politiche. Resta un passaggio sul filo del rasoio questo del presidente De Luca. Altro passaggio del discorso del presidente è quello sui punti nascita e l’esempio del figlio, di suo figlio, che a Roma ha avuto la possibilità di muoversi velocemente in auto e raggiungere l’ospedale designato per la nascita del nipote del governatore. Questo pensiero di De Luca, insieme alla rimarcatura della sicurezza della salute di madre e bambino e quindi della importanza del tetto minimo di nascite all’anno, vanno visti nello stesso contesto. Letto al contrario tale pensiero sembra emergere che anche per De Luca – che per tre anni con il governo di centrosinistra ha chiesto deroghe – basta richiesta di eccezioni e propensione verso la chiusura. Pensiero opposto a quello di Alfieri. Certo, un paradosso rispetto al fulcro dell’intervento sulle aree interne che ha governato tutto il convegno. Da una parte si tutela e si finanziano le realtà interne e a rischio spopolamento, dall’altro non si è contrari nettamente a togliere altri servizi alle medesime aree interne.