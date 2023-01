Furti nel Vallo di Diano. Monte San Giacomo nel mirino. Caccia al rapinatore di Sala Consilina

Torna l’incubo furti nel Vallo di Diano. Due colpi, almeno finora accertati, nella giornata di ieri a Monte San Giacomo. Uno non è andato a buon fine in quanto i ladri sono fuggiti dopo le urla della proprietaria e l’arrivo del figlio. E’ successo nel pomeriggio in una traversa della centralissima Via Vincenzo Marone. I malviventi si erano introdotti al piano superiore passando dal retro dell’abitazione, La proprietaria ha sentito rumori sospetti, è uscita e ha dato l’allarme urlando per strada.

Un altro colpo, invece, è andato a segno in un’abitazione i ladri sono riusciti a entrare e portare via l’oro che la famiglia aveva in casa. Hanno agito indisturbati ai piani superiori mentre al piano terra c’erano il proprietario e la suocera che non si sono accorti di nulla. Un altro colpo si è registrato a Sassano.

Intanto a Sala Consilina continuano le indagini per cercare di risalire all’identità del rapinatore che ha portato via dei collier dalla gioielleria in piazza Umberto I. E inoltre ci sono accertamenti per cercare di capire chi sia stato il conducente dell’auto che dopo aver provocato un incidente è andato via, in località Trinità. Due i feriti lievi in seguito a un tamponamento.