Raggiunto l’accordo per l’abbattimento dell’ex mulino del Pastificio Amato a Salerno

Siglato in Prefettura a Salerno l’accordo per il percorso di demolizione del fabbricato “Il Molino” del complesso dello storico “Pastificio Amato” di Salerno, l’enorme struttura tra Mercatello e Mariconda. La storica struttura è abbandonata da anni e presto al suo posto vedrà la luce un grande complesso residenziale con giardini e galleria commerciale con uffici e negozi.. Un accordo al quale si è arrivati con non poche difficoltà, come spiega una nota delle Prefettura: “Le parti – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Intesa Immobiliare s.r.l. – dopo aver partecipato ad alcuni incontri tenutisi presso la Prefettura di Salerno, hanno raggiunto, in seguito ad un’articolata trattativa, un “accordo” in relazione alle modalità di demolizione dell’immobile ed alla determinazione dei relativi oneri finanziari, che oggi hanno proceduto a sottoscrivere alla presenza del Prefetto Russo.

Alla firma hanno presenziato il Presidente della IV Commissione consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Giunta Regionale della Campania, Luca Cascone, in modalità videoconferenza, e in presenza il Comune di Salerno, rappresentato dall’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, ing. Michele Brigante.

La complessa vicenda trae origine dalla necessità di procedere all’abbattimento della struttura in argomento, ritenuta pericolosa per la immediata vicinanza alle linee ferroviarie “Salerno-Salerno Arechi km 3+800 e Napoli-Potenza km 56+810”, che a causa delle condizioni di degrado, costituisce un pericolo per il distacco di calcinacci, che potrebbero cadere sulle linee ferroviarie in questione.

La predisposizione dell’accordo ha comportato nei mesi scorsi complesse attività preparatorie, anche da parte della Prefettura. L’intesa raggiunta tra le parti prevede che la società Intesa Immobiliare s.r.l. procederà alla demolizione del fabbricato “Il Molino” e conseguente messa in sicurezza dell’intera area, secondo le modalità progettuali ed esecutive indicate negli elaborati che formano parte integrante dell’accordo e seguendo un dettagliato cronoprogramma.

Il Prefetto Russo ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto e R.F.I. ha comunicato che l’installazione del doppio ponteggio, che garantisce le migliori condizioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario e delle aree circostanti, avverrà con interruzioni programmate nelle ore notturne (00:00-05:00