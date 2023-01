Turismo. Agostino Ingenito (Abbac) in un incontro al Comune di Salerno: “Serve maggior accoglienza turistica”

“È un buon segnale la volontà di una sinergia pubblico privata, proposta dall’assessore al turismo Alessandro Ferrara ma è indispensabile che l’amministrazione faccia uno sforzo, ecco perché abbiamo chiesto che la giunta scelga ora di investire almeno il 30% della tassa di soggiorno che è stata raccolta, una somma che si aggira intorno a circa 880 mila euro, da dedicare esclusivamente al turismo, garantendo dunque una migliore accoglienza turistica con una rete efficiente degli Infopoint, va riaperto quello unico comunale chiuso nell’ex capitol e garantire omogeneità con quelli di gestione regionale” – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito in un comunicato. “Serve maggiore decoro, con aggiunta di cestini e frequenti svuotamenti durante la giornata, sicurezza e presidio anche anti abusivismo, cartellonistica in grado di aiutare i viaggiatori a conoscere siti culturali e percorsi da mappare.

“Semplificare – continua – i rapporti con una conferenza di servizi tra autorità portuale, Trenitalia e Fs e Gesac in questo caso anche per chiarirci come e quando la città sarà servita da un traffico aereo ordinario che determinerebbe un’inversione di tendenza ulteriore. Occorre lavorare ad un supporto ed incentivi per i privati per investimenti che riguardano servizi e turismo sostenibile e innovativo per un settore economico ormai rilevante in città.”

“Come privati avvieremo già nelle prossime settimane iniziative formative ed informative anche in lingua straniera per offrire migliore ospitalità. Occorre lavorare anche per la fruizione balneare, oltre che spingere verso iniziative destagionalizzate, inutile organizzare in poche settimane estive che si sovrappongono con i tradizionali flussi turistici estivi. Riteniamo fondamentale – conclude il presidente Ingenito – le analisi di flussi e tendenze ecco perché con Fenailp turismo abbiamo costituto il primo osservatorio turistico provinciale per indirizzarsi verso target e marketing promozionale dedicato. Serve lavorare ad una cabina di regia per quella Salerno turistica sempre più riferimento economico rilevante per il territorio.