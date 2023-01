Motori. Tutto ciò che c’è da sapere sul radiatore

Il radiatore è un componente fondamentale di qualsiasi veicolo che serve per monitorare la temperatura dei vari dispositivi, contribuendo quindi al corretto funzionamento del motore durante la marcia. Si tratta di una massa radiante composta da numerosi tubi disposti in file, dentro a cui si trova il liquido di raffreddamento, formato da una miscela di glicole con acqua demineralizzata e con inibitori della corrosione.

Questa miscela ha il compito di passare attraverso il motore in funzione (che potrebbe surriscaldarsi in poco tempo) per controllare i suoi requisiti termici. Alle due estremità del radiatore sono posizionate due vaschette collegate a manicotti che controllano ingresso e uscita del liquido.

I difetti di un sistema del genere riguardano soprattutto i punti d’ingresso e di uscita del fluido, che vengono controllati da apposite alette disposte perifericamente alla griglia dei tubicini. Quando è presente una ventola, anch’essa può essere difettosa in seguito all’usura.

Come si fa a sapere se il radiatore dell’auto è difettoso?

Il radiatore, che è uno scambiatore di calore tra aria e liquido di raffreddamento,deve venire sottoposto a manutenzione periodica per mantenere le sue funzioni a un ottimo livello e per evitare rischi per la vettura.

Un suo eventuale malfunzionamento provocherebbe la bruciatura della guarnizione di testata, un inconveniente che spesso precede la fusione del motore.

I segnali da prendere in esame quando il radiatore è difettoso sono i seguenti:

il motore perde liquido;

la ventola di raffreddamento si accende a sproposito;

si accende la spia “controllo motore”;

aumento del consumo di carburante:

difficoltà di avviamento:

oscillazione della lancetta termostatica;

in casi estremi la vettura non parte.

Perché il radiatore di un’auto si guasta?

Se il radiatore non viene correttamente manutenuto oppure sostituito in caso di guasto possono accumularsi detriti, sporcizia e ammassi di grasso che intasano l’intero sistema con surriscaldamento del motore. Un altro motivo per cui questo accessorio si guasta è collegato al malfunzionamento del termostato che, non aprendosi sufficientemente, impedisce un regolare flusso del liquido di raffreddamento. Una pompa dell’acqua difettosa, ripetute perdite (anche minime) di liquido, la rottura della cinghia della ventola sono altri motivi di criticità per il radiatore.

Come si può sostituire il radiatore dell’auto?

Per sostituire il radiatore dell’auto bisogna seguire i seguenti step:

scollegare i cavi di alimentazione dal radiatore;

svitare il radiatore;

sollevarlo delicatamente;

svitare il dado che fissa il tubo dell’acqua al radiatore;

rimuovere il radiatore;

inserire il nuovo dispositivo controllando che sia perfettamente a misura;

fissare saldamente il tubo dell’acqua;

collegare il cavo d’alimentazione;

aprire il rubinetto per controllare che l’acqua scorra correttamente.

Tutte queste operazioni devono essere eseguite con la massima precisione e con adeguata competenza in quanto qualsiasi imperfezione potrebbe innescare rischiosi innalzamenti di temperatura del motore. Pertanto, non appena la vettura segnale un guasto al radiatore è necessario rivolgersi tempestivamente al proprio meccanico di fiducia e soprattutto non utilizzare il veicolo per lunghi tragitti.