Tonia Cartolano presenta il libro “Leadhers” nella sua Sala Consilina. L’invito ai giovani: “Credete e lottate per i vostri sogni”

La giornalista di Sky, Tonia Cartolano, che ogni giorno con il programma di approfondimento “Buongiorno” di Sky Tg24, ci racconta le notizie della giornata, ha presentato nella “sua” Sala Consilina il libro “Leadhers”. Il libro racconta di sette donne, che narrano da dove sono partite e dove sono arrivate e soprattutto, attraverso le loro storie, evidenziano quanto una donna in gamba può realizzarsi tanto quanto un uomo. La presentazione del libro di Tonia Cartolano, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo proprio nel Vallo di Diano, nella nostra emittente Italia2Tv, è stata fortemente voluta dalla Banca Monte Pruno attraverso il suo Direttore Generale, Michele Albanese. La presentazione del libro, moderata da giornalista Rocco Colombo, dopo i saluti del sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone ha visto salire sul palco l’editore di Italia2Tv, Nicola Ammaccapane. E’ stato lui, insieme a Rocco Colombo, che per 25 anni ha ricoperto l’incarico di Direttore della redazione di Italia2Tv, ad accompagnare Tonia Cartolano nel mondo del giornalismo. L’editore Ammaccapane, ha sottolineato durante il suo intervento, “come, seppure fosse giovanissima, Tonia Cartolano ,si dimostrasse particolarmente in gamba. Una ragazza brillante nello studio e nel suo iniziale percorso nel mondo del giornalismo, che, ha auspicato Nicola Ammaccapane, spero raggiunga ben presto incarichi ancora più prestigiosi, magari come Direttore responsabile di Sky Tg 24”. Al tavolo dei relatori, insieme a Tonia Cartolano e al Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, hanno partecipato alla discussione Claudia Benedetti, Vice Presidente dell’Associazione “Idee”, Francesca Sessa, Referente Parità di Genere della Banca Monte Pruno e Francesca D’Auria, Referente della Società Europea di Cardio Chirurgia. Il Direttore Albanese ha fortemente voluto la presentazione del libro di Tonia Cartolano nel Vallo di Diano come esempio e forma di incoraggiamento verso i giovani, in particolare quelli più scoraggiati e quelli che hanno grandi ambizioni. “Se c’è la tenacia, l’impegno, la voglia di credere nei propri progetti ma soprattutto la serietà, ha sottolineato Michele Albanese, proprio come ha fatto Tonia, allora è possibile riuscire in ciò che si desidera”.

La discussione del tavolo dei relatori si è concentrata in particolare su alcuni stereotipi ancora legati al mondo femminile, ai preconcetti e alla difficoltà, che seppur, in alcuni casi grottescamente celate, le donne continuano a trovare in ambito lavorativo dove permangono importanti violazioni relative alla parità di genere e di opportunità.