La sezione AIA di Sala Consilina presenta il progetto “ Fischio d’inizio” agli studenti del Cicerone

Nelle giornate di venerdì 27 e lunedì 30 gennaio l’AIA, ( Associazione Italiana Arbitri) sezione di Sala Consilina, intitolata da poco al suo fondatore Antonio Parrella, è stata ospite del Cicerone per un importante momento di formazione dedicato ai ragazzi e allo sport.

Il progetto «Fischio D’Inizio» per arbitro di calcio è stato presentato dal presidente dell’associazione AIA Sala Consilina, Manuel Robilotta, assistente arbitrale di serie A, coadiuvato da Nicola Monaco, assistente arbitrale di serie D.

Alle giornate di formazione, tenutesi nel corso delle assemblee d’istituto, erano presenti gli studenti interessati degli indirizzi Agrario, Cat e Liceo Classico, con il supporto della Dirigente Scolastica dott.ssa Antonella Vairo.





La presentazione del corso ha rappresentato l’occasione per parlare con i ragazzi di rispetto nello sport come nella vita, rispetto delle persone, dei ruoli, delle regole, dei compagni di squadra e degli avversari ed è stata accolta con entusiasmo e partecipazione dagli studenti presenti.

Manuel ha sottolineato l’importanza della finalità del progetto che è appunto, quello di avvicinare i giovani al calcio e far loro conoscere il mondo arbitrale con le relative tematiche connesse allo svolgimento di tale attività, indicando ai ragazzi gli argomenti del corso per aspiranti arbitri, ossia le 17 regole riportate nel Regolamento del Giuoco del Calcio.

Al corso verranno fornite le nozioni basilari sulla tattiche e sulla preparazione atletica che permetteranno ai nuovi arbitri di conoscere l’attività che andranno a svolgere sia sotto l’aspetto calcistico che sotto quello atletico. I ragazzi lavoreranno anche nell’ambito della comunicazione e sulle modalità di interazione con dirigenti, calciatori ed istituzioni in modo da permettere una piena e completa gestione delle dinamiche di campo ed extracampo.

In conclusione il progetto ha soprattutto una finalità formativa per i giovani, perché permette agli studenti di esercitare importanti capacità relazionali e gestionali come ad esempio:interpretare situazioni complesse con imparzialità; prendere decisioni adeguate in tempi brevi; controllare l’emotività in situazioni di stress; acquisire l’abitudine all’assunzione di responsabilità; avvicinare alla pratica sportiva quegli studenti che per vari motivi non ne hanno avuto la possibilità’.

Inoltre, il corso, verrà riconosciuto come credito formativo per le attività di PCTO, con la possibilità ulteriore di acquisire la qualifica di Arbitro Federale dell‘AIA con una semplice prova integrativa.

Il corso è stato presentato anche agli indirizzi Professionale per l’assistenza e la manutenzione e ITIS, durante la cogestione nel mese di dicembre.