Festival Teatrale Santarsenese: gran chiusura con Paolo Caiazzo. La serata sarà presentata da Tiziana De Giacomo

Chiusura con il botto per la nona edizione del Festival Teatrale Santarsenese organizzato dall’Associazione Culturale “Sant’Arsenio, ieri, oggi e domani”, domenica 5 febbraio. Sarà infatti, l’attore napoletano Paolo Caiazzo a chiudere la manifestazione con il suo spettacolo dal titolo “Terroni si nasce…ed io modestamente lo nacqui”. La serata, presentata dall’attrice Tiziana De Giacomo, vedrà la premiazione delle compagnie teatrali amatoriali che hanno partecipato al Festival. L’edizione che sta per terminare ha riscosso un grande successo di pubblico con particolare apprezzamento per tutte le compagnie ospitate. Il titolo “Terroni si nasce…ed io modestamente lo nacqui” dello spettacolo di Paolo Caiazzo è un’evidente citazione omaggio a Totò ed alla sua battuta cinematografica “Signore si nasce, ed io lo nacqui… modestamente”. Con leggerezza, Paolo Caiazzo, in scena insieme ad alcuni musicisti, racconta la sua Meridionalità attraverso suoi testi ed un percorso musicale dedicato a musicisti “terroni”, da Pino Daniele a Domenico Modugno passando per tanti altri, anche per gli Squallor. Naturalmente non solo sud, come ci ha abituati il pungente attore napoletano, spazio anche ad attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente accadimenti e satira sociale, ma sempre con una filosofia di sana napoletanità. La serata sarà condotta dalla talentuosa e bellissima Tiziana De Giacomo, protagonista di film e fiction di successo, oltre che di tanti spettacoli teatrali, ma apprezzata anche per la sua grande bellezza che nel 2009 la fece arrivare in finale al concorso di “ Miss Italia”. Grande attesa per una serata sold out nel giro di poche ore della diffusione della notizia del gran finale che si terrà, come di consueto, alle 18.30, all’auditorium comunale di Sant’Arsenio.