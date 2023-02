Confesercenti Informa: nuovo avviso per le imprese campane per favorire l’efficientamento energetico

Nuova informativa di Confesercenti Vallo di Diano guidato dalla presidente Maria Antonietta Aquino in merito all’avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella promozione dell’efficientamento e risparmio energetico. “Possono accedere alle agevolazioni previste dal Bando le Grandi Imprese (GI) e le Piccole e Medie Imprese (PMI), con sede in Campania. La dotazione finanziaria dell’Avviso ammonta complessivamente a 50.000.000 di euro.

Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle Linee di intervento previste dall’avviso. La linea A è relativa all’ efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle imprese; la linea B agli impianti per la produzione di energia proveniente da FER delle imprese.

Gli aiuti, spiega Confesercenti Vallo di Diano, sono concessi alle imprese nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima della spesa ammissibile pari relativamente alla piccola impresa, linea A, per interventi di efficienza energetica delle imprese 65% e per la linea B; interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese 80%. Per la media impresa, linea A, interventi di efficienza energetica delle imprese 55%; per la linea B, interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese 70% . Ed infine per la grande impresa, per la linea A, Interventi di efficienza energetica delle imprese 45% ; per la linea B; interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese 60%

Gli investimenti devono prevedere un programma di spesa ammissibile di importo non inferiore a 150.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, non superiore a 18 mesi.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma dal 13 febbraio al 13 aprile 2023”.

Lo Sportello Confesercenti Vallo di Diano offre assistenza e supposto per lo studio di fattibilità, predisposizione del progetto, iter amministrativo, monitoraggio e rendicontazione.

Oltre alla sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, lo sportello è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.