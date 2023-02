Aiuti alle imprese campane per i maggiori costi legati alla crisi energetica. Il supporto di Confesercenti Vallo di Diano

Parte il secondo Avviso pubblico della Regione Campania per il sostegno alle imprese contro i maggiori costi legati alla crisi energetica. Possono presentare le istanze per l’accesso ai finanziamenti al Bonus Energia2 le imprese che hanno una sede operativa in Campania, sono registrate ed attive presso il Registro Imprese competente per territorio ed hanno dichiarato in visura un codice ATECO primario e/o prevalente compreso tra quelli riportati nella Sezione C – Attività Manifatturiere.

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammessi ammontano complessivamente a € 10.000.000,00.

Per accedere alle agevolazioni previste la domanda va presentata, esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma https://sportelloincentivi.regione.campania.it, dal 23 febbraio al 23 marzo 2023.

“Anche per il secondo avvivo Bonus Energia, come per la misura sull’efficientamento energetico – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino -, i nostri uffici sono a disposizione per fornire l’informazione adeguata alle aziende che lavorano nei settori ad alto consumo energetico e che vogliono usufruire di queste opportunità bandite dalla Regione Campania”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.