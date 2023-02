Si finge avvocato per 15 anni: truffa da 40mila ai danni di una persona di Corleto Monforte

Si finge avvocato e presenta una maxi parcella per un processo inesistente. Non solo, la finta avvocata, aveva già incassato 40mila euro durante 15 anni di “finzione”. Il titolo professionale di avvocato non l’aveva mai conseguito e quella causa, che sosteneva di aver portato avanti per 15 anni, in realtà non era proprio stata instaurata. Per un’attività professionale mai svolta F.M., 49 anni di Castel San Lorenzo, si è fatta corrispondere, dall’ignaro cliente, la somma di 40mila euro. Una parcella d’oro perché il malcapitato, un 47enne di Corleto Monforte che si era rivolto al finto avvocato per rivendicare la proprietà di un terreno, era pronto ad effettuare altri due bonifici di 20mila e 18mila euro. Sono stati i carabinieri della stazione di Sant’Angelo a Fasanella e della Compagnia di Sala Consilina a porre fine al raggiro venuto a galla un paio di anni fa. La storia è raccontata da “Il Mattino” in un articolo di Viviana de Vita.

ùIl processo prenderà il via il prossimo 13 aprile. Truffa, falso ed esercizio abusivo della professione sono le accuse contestate dalla Procura alla fantomatica professionista che non esitò a contattare i carabinieri della stazione di Sant’Angelo a Fasanella presentandosi come avvocato della vittima per concordare un colloquio con loro alla presenza del cliente.