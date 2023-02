Grandi manovre in Fratelli d’Italia. Fortunato va via, Galiano si prende Sala Consilina

Grandi manovre in Fratelli d’Italia della provincia di Salerno. Scintille e nomine che potrebbe avere conseguenze anche sulle politiche e le scelte locali. Nei giorni scorsi, dopo la nomina di Giuseppe Coccorullo come presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono arrivate le dichiarazioni – roventi – del sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Il primo cittadino non è stato inserito neanche nella triade delle possibilità e ha deciso di lasciare il partito del presidente Giorgia Meloni. “È stata una decisione sofferta – ha detto – perché io sono stato uno tra i primi ad aderire all’allora progetto di Giorgia Meloni. Credevo in un progetto con il quale finalmente si riconosceva la meritocrazia. Prendo atto della decisione come ho preso atto dell’esclusione dalle Politiche. Allora superai la cosa e la vidi come una manovra strategica di partito, ma adesso non ci sto. E’ stato tradito l’intero territorio da me rappresentato”: Fortunato ha attaccato il leader regionale Edmondo Cirielli. “L’ho sempre votato e che ha sempre avuto la mia fiducia. Le strategie politiche sono sue e dunque la decisione di non inserirmi nella terna è sua”. Cirielli a quanto pare toglie, Cirielli dà. A Sala Consilina è stato nominato Michele Galiano, assessore del Comune, come vertice del partito della cittadina. “Ringrazio il vice ministro Edmondo Cirielli e il commissario provinciale Alberico Gambino. per la fiducia riposta nei miei confronti. Ringrazio altresì le tante persone che hanno manifestato profonda stima nei miei confronti in queste ore e chi ha comunque profuso finora impegno per rappresentare degnamente il nostro partito. Sono onorato per l’incarico ricevuto e cercherò di essere all’altezza del compito assegnatomi”, ha scritto Michele Galiano. Da comprendere però cosa succederà nell’amministrazione comunale guidata da Francesco Cavallone (del Pd), già in bilico per una serie di defezioni. Se Galiano dovesse decidere di seguire la linea del partito – anche se eletto in una lista civica – significherebbe la caduta dell’amministrazione.