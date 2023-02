Stati Generali della Scuola Pubblica Campana a Napoli: presente anche l’Unione studenti Vallo di Diano

Gli studenti del Vallo di Diano hanno preso parte, con i rappresentanti dell’Unione Studenti della Campania, all’incontro tenutosi in Regione con l’Assessore all’istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, nell’ambito degli Stati Generali della Scuola Pubblica Campana. Durante l’evento si sono avvicendati gli interventi degli studenti provenienti da tutte le province campane che hanno esposto le criticità del mondo della scuola e degli studenti che accomunano un po’ tutti gli istituti scolastici regionali.

Gli studenti della provincia di Salerno, hanno sottolineato come dal 2012 al 2020 si siano registrati circa 876 episodi di aggressioni transfobiche da parti di studentesse e studenti per un totale 1166 vittime. Si è posto l’accento sulla dispersione scolastica: in Campania si registra il tasso più alto in Italia. I rappresentanti hanno, inoltre, sottolineato quanto sia costoso frequentare la scuola: se si pensa al digital divide, al caro libri, al caro trasporti e alla mancanza di tutela per gli studenti e le studentesse trans.

Dalla città metropolitana di Napoli è stato posto l’accento sulla questione “delle borse di studio per gli studenti : nel 2021-2022 sono stati stanziati fondi per borse di studio pari a 250 euro a testa, non sufficienti per rimborsare le spese scolastiche, che secondo il Codacons arrivano a 1200 euro all’anno, mentre per il diritto allo studio dal 2017 sono stati stanziati un milione di euro all’anno, che equivalgono a stento a 1468 euro a scuola.

Dalla provincia di Avellino è stata ricordata l’odissea degli studenti del 2018, anno in cui numerosi edifici scolastici sono stati improvvisamente chiusi e gli studenti “divisi e collocati in così tante sedi da perderne il conto, dando il via a lavori ad oggi sospesi o non ancora conclusi” .Nelle scuole inoltre i laboratori sono spesso assenti o inutilizzabili per disfunzioni strutturali o perché inagibili.

Da Benevento e provincia, invece, è stato posto l’accento sulla necessità di un’adeguata preparazione psicologica per i docenti che, “svariate volte, hanno avuto atteggiamenti oppressivi ed invadenti nei confronti degli studenti”.

L’Assessora Fortini, si è detta “rammaricata per il disagio e la disaffezione vissuta da studentesse e studenti nei confronti dello studio ed in generale del mondo della scuola”. Ha preso l’impegni di estendere la gratuità dei trasporti, già prevista in regione, su tutte le tratte, non più solo quella casa-scuola, fino ai 18 anni. Rispetto al tema del benessere psicologico, infine, si è impegnata a iniziare immediatamente a lavorare in sinergia con l’Ordine degli psicologi campano, per istituire lo psicologo scolastico”. Infine Lucia Fortini ha assicurato di continuare questo dialogo intrapreso con le studentesse e gli studenti campani per analizzare e risolvere insieme le criticità del mondo della scuola in Campania.