Sarà Sporting Sala Consilina-Leonardo la semifinale di Final Four che disputerà a San Rufo

Sarà Sporting Sala Consilina-Leonardo la semifinale di Final Four di Coppa Italia A2 2022/2023. E’ questo l’esito del sorteggio che si è svolto nell’Aula Consiliare del Comune di San Rufo, dove la società dei presidenti Detta ha scoperto il suo avversario per l’atteso evento che ospiterà al Centro Meridionale nel weekend dell’11 e 12 marzo.

TERRITORIO PROTAGONISTA – Presenti diverse istituzioni del territorio e figure importanti del calcio a 5 nazionale che, prima del sorteggio, hanno commentato l’importanza di tale manifestazione. “Orgogliosi di ospitare questo evento, portare qui una manifestazione che solitamente si sarebbe giocata nelle grandi città italiane è motivo di grande orgoglio. Ringrazio il presidente Antonio Detta per questa opportunità, un passaggio importante per il nostro territorio”, le parole d’apertura del Sindaco di San Rufo, Michele Marmo.

Intervenuti anche Tommaso Pellegrino e Corrado Matera in qualità di Consiglieri della Regione Campania, che, all’unisono, ricordano come lo sport sia traino fondamentale di un territorio: “Grazie alla famiglia Detta che ha investito nello sport e nel territorio. Grazie allo sport possiamo veicolare messaggi perchè crea un legame intrinseco con la popolazione, faremo di tutto per dare allo Sporting Sala Consilina il supporto migliore per il prosieguo“.

“Una giornata di festa, come quando abbiamo inaugurato il nostro Centro Sportivo Meridionale, tutto ciò è grazie allo Sporting Sala Consilina, una squadra che coinvolge l’intero Vallo di Diano. Portare qui una manifestazione così importante è segno tangibile di ambizione e coraggio. La sensibilità e la disponibilità della famiglia Detta ha fatto si che si raggiungessero questi traguardi, oggi grazie ad un impianto all’avanguardia siamo convinti che questo deve essere l’inizio di un viaggio verso traguardi sempre più ambiziosi“, il commento di Maria Antonietta Aquino, consigliere comunale di San Rufo.

Tanti gli elogi per la società gialloverde che nella persona del presidente Antonio Detta, commenta così quello che è un momento storico per lo Sporting: “Una giornata molto importante, riviviamo come in un flashback i primi tiri al pallone fatti tra noi, una squadra nata per la voglia personale di divertirsi e divenuta man mano un simbolo del territorio. Negli anni scorsi abbiamo avuto momenti bui, oggi siamo sotto i riflettori e mi auguro che questo sia anche per noi un ulteriore rilancio, a rappresentanza del territorio e della nostra gente. Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione di San Rufo, insieme ai Consiglieri Regionali che ci supportano, infine e non per ultimo, un ringraziamento alla Divisione Calcio a Cinque e alla LND Campania, faremo di tutto per ben figurare”.

A chiudere, gli interventi delle istituzioni del calcioa 5 campano e nazionale. Vincenzo Boccarusso, delegato LND Campania ricorda come questo sia “Un momento d’oro per il calcio a 5 campano, faccio i miei complimenti alla famiglia Detta che sta aggiungendo un’altra grande realtà al palcoscenico di squadre della nostra Regione. Dopo un periodo difficile causa CoViD è molto importante avere nella nostra Regione manifestazioni di tale portata, dopo la Coppa Italia di Serie A2 e U19 a San Rufo avremo anche quella di Serie A al PalaVesuvio. Ci aspettiamo una grande risposta del pubblico.”. Gli fa eco il Presidente LND Campania, Carmine Zigarelli che sostiene come “Il calcio a 5 è uno strumento, un veicolo, si lavora per crescere come società e come movimento. Siamo pronti a supportare come Comitato non solo la società e i dirigenti ma anche le istituzioni per far crescere ulteriormente tutto il mondo calcio a 5″. Infine, il delgato della Divisione C5, Stefano Salviati racconta: “Siamo stati sempre vicini alla Campania, quando alla base c’è una forte singergia è più facile lavorare. Ringrazio la famiglia Detta, appassionati e ‘pazzi’ di questo sport, che stanno regalando una nuova grande realtà al panorama nazionale. Credo che il Sud abbia una grande passione e sono convinto che il Centro Meridionale sarà pieno per questo evento, la Campania è una Regione che merita successo per l’impegno che dedica ogni giorno alla crescita del movimento”.

Dopo la consegna di targhe speciali per i Consiglieri Regionali, si è proceduto al sorteggio delle Final Four di Coppa Italia Under 19 che ha decretato le sfide tra Roma – Aosta 511 e Lazio – Villaurea. Infine, l’evento clou, il sorteggio delle Final Four di Coppa Italia A2 che ha messo i padroni di casa di Sala Consilina dinanzi al Leonardo, nell’altro match di affronteranno Todis Lido Ostia e Futsal Cesena. L’evento sarà ad ingresso gratuito fino alla completa capienza dell’impianto, al fine di garantire sicurezza ed ospitalità a tutti i tifosi presenti al Centro Sportivo Meridionale, per questo nei prossimi giorni saranno diramati gli orari di apertura dei cancelli, proprio per organizzare al meglio il tutto.

Ultimo highlights di questa giornata di sport è stata la consegna ai presidenti Detta della Coppa per la vittoria del campionato di Serie C1 della stagione 2019/2020, che la società non ha potuto ricevere al tempo causa pandemia.

IL PROGRAMMA DELLE GARE:

Sabato 11 marzo le gare della Under 19, alle ore 11:00 Roma v Aosta 511, dopodichè alle ore 14:00 Villaurea v Lazio.

SEMIFINALI – SABATO 11 MARZO (dirette Futsal TV)

1) TODIS LIDO DI OSTIA-FUTSAL CESENA ore 17 2) LEONARDO-SPORTING SALA CONSILINA ore 20

FINALE – DOMENICA 12 MARZO

VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 20.45, diretta Sky Sport