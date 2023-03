Calcio a 5. Lo Sporting Sala Consilina espugna Manfredonia e punta alla final four di Coppa Italia

Al Palascaloria di Manfredonia lo Sporting Sala Consilina fa un passo decisivo verso la promozione in Serie A. Gli uomini di mister Fabio Oliva espugnano il palazzetto pugliese per 4-5, trascinati dal solito Brunelli che firma una tripletta. Gara che inizia in salita per i salesi, già orfani del numero 10 Abdala. Infatti dopo i primi minuti di sostanziale equilibrio sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Fred su calcio di rigore, fischiato per fallo di mano di Volonnino. Ma da qui inizia un’altra gara per i gialloverdi con Brunelli che sale in cattedra. Prima sigla il pareggio da vero rapace approfittando di un errore avversario e lasciando partire un tiro imparabile per Barbensi, poi passano tre minuti e raddoppia. Stavolta è un compagno a rubare palla e servire il bomber numero 11 che si lancia in contropiede e non lascia scampo alla difesa avversaria con un sinistro chirurgico, è 1-2 Sporting. In apertura di ripresa espulsione diretta per Lupoli con gli uomini di Fabio Oliva bravi ad approfittare della superiorità numerica, trovando la rete dell’1-3 ancora con Brunelli che sigla la sua tripletta. Sembra un colpo decisivo per le sorti del match ma a metà ripresa il Manfredonia riprende vita grazie ad un gran gol di Alemao, un’azione molto simile alla seconda marcatura di Brunelli. Neanche il tempo di festeggiare per i padroni di casa che Grasso dopo una manciata di secondi riporta gli ospiti avanti di due reti, è 2-4. I biancoazzurri la riaprono ancora con Mura servito da un gran recupero palla di Dall’Onder, ma anche stavolta passa poco più di un minuto e lo Sporting si riporta avanti di due reti, è Bocca a timbrare il 3-5. Portiere di movimento per i ragazzi di mister Ceppi che riescono, a 26 secondi dalla fine, ad accorciare ancora il punteggio con Dall’Onder ma non basta, finisce 4-5 per i gialloverdi.

MASSIMA CONCENTRAZIONE – “L’assenza di Gonzalo Abdala ha avuto il suo peso nell’economia della gara, la squadra ha interpretare nel suo meglio l’incontro – cosi il tecnico Fabio Oliva al termine – . Certe situazioni di gara vanno riviste, abbiamo regalato alcuni episodi che rischiavano di metterci in crisi, un atteggiamento per il quale mi confronterò coi ragazzi, non abbiamo raggiunto nessun traguardo: calma e gesso fino alla fine”.

LUCI A SAN RUFO – A cinque giornate dal termine, lo Sporting Sala Consilina conserva 10 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice prendendo tre punti su campo difficilissimo. Ora i ragazzi cari ai presidenti Detta avranno una settimana di tempo per preparare al meglio le Final Four di Coppa Italia A2 tra le mura amiche del Centro Sportivo Meridionale, nei giorni 11 e 12 marzo, semifinale contro i sardi del Leonardo nella gara di sabato alle 20:00 .