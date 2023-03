Il sindaco di Sanza scrive al sindaco di Cutro: “Disponibili a dare degna sepoltura alle vittime del naufragio”

Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, con una nota al sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, e al Prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito esprime la sua solidarietà e la vicinanza, a nome della comunità che rappresenta, per l’immane tragedia consumatasi lungo la costa calabra a seguito del naufragio di Cutro. Nella missiva, il sindaco Esposito, ribadisce, seguendo quanto già detto in un’interlocuzione telefonica con il sindaco di Cutro, la messa a disposizione di loculi nel cimitero comunale di Sanza per la sepoltura delle vittime del terribile naufragio verificatosi lungo la costa calabra. “ Le parole, scrive Esposito, in queste circostanze servono poco, se non a far sentire che non si è soli nell’affrontare drammi umani e collettivi che non dovrebbero mai accadere”.

Esposito ribadisce, con la missiva, “la disponibilità della comunità di Sanza ad accogliere due salme , in due loculi del cimitero di Sanza . E’ questo solo un piccolo gesto di solidarietà o vicinanza alla comunità di Cutro e più in generale alle vittime dell’immane tragedia consumatasi lungo le nostre coste, nonché ai loro familiari”, aggiunge il sindaco di Sanza.

“Nell’estendere, termina Vittorio Esposito, un fraterno abbraccio ed un ringraziamento per quanto i soccorritori, le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, volontari, Voi tutti state facendo nel gestire questa emergenza, senza tregua, rimango, in attesa di vostre indicazioni per, se lo ritenete opportuno, organizzare il trasferimento delle salme o la loro sepoltura, secondo il rito e la fede religiosa professata”.