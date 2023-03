Punto nascite di Polla. Il sindaco Loviso: “Affronterò ogni “pellegrinaggio” per salvarlo”

La possibile soppressione dei punti nascite degli ospedali di Polla, Sapri, Vallo della Lucania e Sarno, ben quattro, nella sola provincia di Salerno, continua a mantenere vivo il dibattito, soprattutto quello politico, dopo il risentimento di alcuni amministratori dell’area sud della Provincia di Salerno per le esternazioni del Governatore De Luca. In merito abbiamo ascoltato anche il sindaco di Polla, Massimo Loviso, il quale senza mezzi termini, seppur dichiarandosi fiducioso per le sorti del punto nascita di Polla, che a differenza di altri, segna un trend positivo, con più 200 nati all’anno, nel commentare il dibattito tra amministratori ed organi competenti sottolinea che quello a cui si sta assistendo sembra “un gioco al rimpallo delle competenze tra Regione e Ministero. L’unico dato che non si può mettere in dubbio, è che a Polla, il punto nascite si è avvicinato alla soglia dei 400 nati, sottolinea Loviso. Ed inoltre, aggiunge , quando si parla di aree interne ci sono strutture e servizi che debbono essere garantiti. E a Polla, abbiamo i numeri e le professionalità, per garantire servizi essenziali, come il punto nascite”. Il sindaco Loviso si dice “pronto”, per difendere il punto nascite, ma anche la continuità lavorativa di altri reparti del “Curto” di Polla, ad affrontare ogni “pellegrinaggio”, come ha definito De Luca il viaggio di alcuni sindaci a Salerno per discutere con lui della questione punto nascite, e ogni lotta per garantire servizi essenziali ai cittadini. “E’ il mio dovere, sottolinea, è il dovere di noi amministratori del territorio e non solo, che dobbiamo assumerci, in merito, la responsabilità giuridica, ma anche politica della questione e soprattutto abbiamo una responsabilità morale nei confronti dei cittadini”. A tal proposito, le diverse criticità che attagliano l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove alcune unità operative, soprattutto per mancanza di personale, rischiano di chiudere tra poche settimane, il sindaco di Polla insieme ai membri della sua amministrazione, tra cui il consigliere comunale, Antonio Filpo, delegato alla sanità, stanno redigendo un documento in cui convogliare tutte le problematiche pregresse, già sicuramente denunciate in passato, anche dalle sigle sindacali, a cui si aggiungono quotidianamente altre criticità che riguardano l’ospedale del Vallo di Diano. Il documento sarà inviato al Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, e conterrà un’unica richiesta: “Risposte precise e repentine alla problematiche esposte, soprattutto relativamente alla mancanza di personale, per scongiurare la chiusura di reparti e servizi indispensabili per il territorio del Vallo di Diano”.