“Il Grande Male” al Bif&st Bari International. Pasquale Di Maria, di Sala Consilina, è l’aiuto regista

“Il Grande Male”, scritto e diretto da Mario Tani, sarà presentato il 31 marzo, in anteprima assoluta, come evento speciale, al Bif&st Bari International Film&TV Festival. L’aiuto regista del film è Pasquale Di Maria, di Sala Consilina. “E’ stato davvero un grande onore esser l’aiuto regista di questo bellissimo viaggio”.

Giulio è un attore in crisi che ha smesso di lavorare per le continue amnesie che gli impedivano di andare in scena. Da un po’ di tempo si è trasferito in un condominio molto grande, con tanti palazzi e un giardino. Una crisi depressiva profonda lo coglie, a tal punto da non fargli trovare la forza di uscire dal cortile, come se qualcosa lo trattenesse dal compiere un solo semplice passo oltre la soglia che lo divide dall’esterno. I giorni passano e dalla radio arrivano notizie spaventose a proposito di una imminente fine del mondo, mentre Giulio comincia a conoscere i suoi vicini e assiste suo malgrado agli strani eventi che accadono in quel condominio, che via via però lo condurranno alla scoperta della verità. Questo il tema del film che ha visto Pasquale Di Maria, 42enne di Sala Consilina, essere aiuto alla regia. Ruolo simile ricoperto anche ne “I bastardi di Pizzo Falcone”.. Di Maria è regista e sceneggiatore, e vive a Napoli per lavoro ma è molto legato a Sala Consilina. Fu l’ideatore del format “Vallo a conoscere” per scoprire le bellezze del Vallo di Diano. Attualmente lavora come aiuto regista e operatore per il format “PizzaGirls” diretto da Carlo Fumo, in onda su La5 Mediaset. Nella sua carriera, Pasquale Di Maria, ha partecipato come esperto esterno in sceneggiatura per il progetto Pon “Visioni fuori luogo” Cinema per le scuole nella provincia di Avellino, inoltre ha insegnato regia e sceneggiatura alla “Scuola di Cinema di Napoli” di Roberta Inarta.