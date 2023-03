L’attrice originaria di Polla, Eleonora De Laurentis, tra le protagoniste del film “Romantiche”

L’attrice di origini pollesi, Eleonora De Laurentis, protagonista di “Romantiche”, il film di Pilar Fogliati, una commedia a episodi che racconta le aspirazioni, le paure, i sogni e le delusioni di quattro donne trentenni che vivono a Roma.

Quattro voci definite, quattro donne diverse tra loro per estrazione sociale, ma tutte ugualmente alle prese con problemi e paure tipiche della generazione dei Millennial.

Si susseguono nel racconto l’esuberante e determinata Eugenia, la sofisticata e ingenua Uvetta, la verace e concreta Michela, la sfacciata e diretta Tazia, tutte incredibilmente interpretate dalla camaleontica Pilar Fogliati, regista, cosceneggiatrice e attrice protagonista del film. Attorno a lei si muove un cast eccellente; tra gli altri, Barbara Bobulova, che interpreta la psicologa a cui si rivolgono le 4 protagoniste, costituendo una sorta di trait d’union tra gli episodi; Diane Fleri, Giovanni Anzaldo, Ubaldo Pantani, Maria Chiara Centorami e Edoardo Purgatori.

Eleonora De Laurentis è la coprotagonista del quarto ed ultimo episodio in cui interpreta Livia, migliore amica di Tazia. Insicura e ingenua, è l’opposto di Tazia, verso la quale è amica leale e sincera, fin troppo. Proprio l’eccesso di sincerità la porterà a rivelarle un segreto che metterà in discussione tutte le certezze della protagonista, fino a quel momento donna solida e risoluta, convinta di avere il controllo su tutti i suoi rapporti, compreso quello con il suo fidanzato Riky (Edoardo Purgatori).

Eleonora De Laurentis è un’attrice di Roma ma con origini salernitane, all’attivo già un film di Walter Veltroni e la partecipazione a una miniserie tv diretta da Claudio Norza, attualmente in produzione, ha lavorato in diverse web serie, pubblicità e videoclip. “Ho sempre sognato di fare l’attrice e respirare l’aria viva del set e del palcoscenico, coltivando negli anni questa passione attraverso lo studio ma anche lavorando in settori come l’organizzazione di eventi artistici presso diversi locali a livello nazionale. Nel frattempo ho dedicato tempo agli studi universitari: ora sta conseguendo la laurea magistrale in Editoria, percorso che le ha permesso di approfondire le sue altre grandi passioni come il giornalismo, il teatro e la letteratura”.

Tra le aspirazioni in un futuro prossimo, quella di ottenere un ruolo cinematografico che le consenta al tempo stesso di valorizzare sia i suoi tratti comici che quelli drammatici. In Romantiche il suo personaggio le ha consentito di confrontarsi con la sua vena comica, in una direzione che le piacerebbe approfondire successivamente.

Le sue origini sono al 50% legate al territorio campano. Il nonno materno era di Napoli, la nonna materna di Polla. “Napoli è il suo pensiero felice, la rigenera sempre. Polla mi ricorda da dove vengo, che la felicità è un concetto semplice, è conoscere le proprie radici, riconoscersi. È il sangue campano che le scorre nelle vene a farmi sentire viva e a farle vivere le cose in maniera profonda, viscerale”.