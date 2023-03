Domenica 2 aprile a Sala Consilina la prima edizione della rassegna di danza “Federica Tropiano”

Domenica 2 Aprile 2023 a partire dalle 18:00 si terrà la prima edizione della Rassegna di Danza Federica Tropiano presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina.

La Rassegna, a cura dell’Associazione 21Passi, è un concorso dedicato agli allievi delle scuole di danza volto a promuovere i giovani talenti del territorio. L’iniziativa nasce in memoria di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano strappata troppo presto alla vita da un tragico incidente domestico il 14 novembre 2020.

Dopo la sua scomparsa, infatti, è subito partita una raccolta fondi con l’obiettivo di finanziare una borsa di studio per aiutare i giovani ballerini a praticare e coltivare il loro talento in questa disciplina che Federica tanto amava.

Il concorso, durante il quale si esibiranno oltre 40 ballerini e ballerine, è suddiviso in tre categorie di stile, Moderno, Contemporaneo e Hip Hop, e gli allievi si cimenteranno in coreografie di solisti, passi a due e gruppi.

In palio, ben 4 borse di studio dal valore compreso tra € 150,00 e € 1.200,00 che saranno assegnate da una giuria composta da sei professionisti del mondo della danza, noti a livello nazionale e internazionale: Gabriele Manzo insegnante e coreografo, ha partecipato alla 9° edizione di Amici di Maria e 3 volte campione d’Italia di hip hop, Vittorio Ardovino dalla 17° edizione di Amici di Maria, collabora con importanti produzioni RAI e CANALE 5, Demis Autellitano giudice in svariate manifestazioni internazionali e coreografo per produzioni teatrali e televisive, Natasja Brugman coreografa per diverse edizioni di Miss Mondo e per produzioni teatrali internazionali, Antonio Barone danzatore e coreografo con importanti collaborazioni come “Compagnia nazionale” di Raffaele Paganini e “Romeo e Giulietta” di Giuliano Peparini ed infine la speciale partecipazione di Mauro Mosconi, coreografo ad Amici di Maria De Filippi e coreografo per fiction e programmi Rai e Mediaset.

Tanti saranno i momenti speciali tra cui un flashmob dedicato a Federica. Ospiti della serata anche le tiktokers “Zia e Nipoti”, tre ballerine diventate famose sui social grazie al loro talento, unite non solo da un legame familiare, ma anche e soprattutto dalla passione per la danza. L’evento sarà presentato da Federica Pistone, Zenda Cimino e Pasquale Sorrentino.

La Rassegna è organizzata grazie alla direzione artistica di Jennifer Saia, insegnante di Danza di Federica e sarà un momento per ricordare la sua più grande passione, ma anche l’occasione di supportare concretamente i sogni di giovani talenti che, come lei, amano la danza. “Spero che riusciremo a dimostrare l’importanza che abbiamo voluto dare alla Rassegna, e che abbiamo intenzione di dare anche nei prossimi anni” – commenta Ilaria Tropiano, presidente dell’Associazione – “Chiunque parteciperà all’evento sarà essenziale per portare avanti il sogno di Federica.”

Appuntamento dunque il 2 Aprile 2023 presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina per una serata all’insegna dell’arte e del talento, in ricordo di Federica.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sala Consilina.