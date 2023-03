Tragico incidente a Genova: investito da scooter, muore Vincenzo Spera, originario di Salvitelle e noto promoter musicale

Triste risveglio per la comunità di Salvitelle e per il mondo della cultura e musica italiana. Vincenzo Spera, originario del piccolo centro del Tanagro, residente a Genova e, tra le altre cose, noto promoter musicale e presidente di Assimusica ha perso la vita, ieri sera, in seguito ad un tragico incidente stradale. Spera, 70 anni, è stato investito da un ciclomotore. L’impatto con il mezzo a due ruote ha fatto cadere il 70enne che ha battuto violentemente il capo sull’asfalto. Un impatto letale per lui. Vani i tentativi dei sanitari giunti sul posto di strapparlo alla morte. Per Vincenzo Spera non c’è stato nulla da fare. L’autista del ciclomotore è arrivato in ospedale in gravissime condizioni. Una tragica notizia che ha sconvolto Salvitelle ed i piccoli paesi limitrofi. “Vincenzo Spera, sottolinea la sindaca Maria Antonietta Scelza, amava Salvitelle ed i salvitellesi. Tornava ogni estate insieme alla famiglia nella sua casa, che aveva da poco ristrutturato. Amava così tanto il nostro paese ed i suoi abitanti, che aveva in mente un progetto da attuare qui in paese e legato alla figura di Bruno Venturini. Ne aveva parlato con me, ricorda la sindaca, e con il vice sindaco ed aveva già in mente come attuare il progetto”. Maria Antonietta Scelza ricorda l’ultimo incontro con Vincenzo Spera. “Sono andata a Sanremo, ricorda, in occasione del Festival della Canzone Italiana. Mi ha accolta come una principessa e mi ha presentata a grandi personaggi del mondo della musica italiana. Era così contento che io, sua compaesana, fossi lì”. Una figura importante nel mondo della musica italiana e anche per la città di Genova come rimarca il sindaco Marco Bucci. “Una tragica notizia la morte di Vincenzo Spera – ha commentato il sindaco di Genova. Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei suoi diversi incarichi di prestigio, anche internazionale. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo. Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti, ha aggiunto, lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione. Ha sempre collaborato con la città, pronto a dare una mano quando era utile alla causa e sempre in grado di fornire importanti consigli che, inevitabilmente, ci mancheranno”.