Concorso pubblico a Sant’Arsenio: oltre 300 domande per due figure nell’area Affari Generali e Finanza e Contabilità

Nella giornata di venerdì, si è tenuto l’atteso concorso pubblico bandito dal Comune di Sant’Arsenio, all’inizio della stagione autunnale. Due le figure richieste che saranno assorbite nell’organico comunale a tempo indeterminato: una come Istruttore Tecnico dell’area “Affari Generali- Demografica” ed un’altra come Istruttore Tecnico contabile dell’area “Finanza e Contabilità”. Per il primo incarico erano oltre 180 le domande presentate mentre per il secondo erano circa 150. Un terzo i candidati che si sono presentati alla palestra comunale dove era previsto l’espletamento delle prove, una di mattina ed un’altra di pomeriggio. Il concorso è gestito su mandato del Comune di Sant’Arsenio, da una società esterna. Saranno venti le persone che passeranno ogni prova pre-selettiva per poi affrontare una prova scritta ed ancora una orale. Ai vincitori del concorso , si aggiungeranno altre due figure da inserire nell’organico comunale, sempre previo concorso pubblico: si tratta due figure del settore tecnico. I concorsi saranno espletati verso la fine di aprile. In questo caso non si terranno prove pre selettive perché le domande fatte pervenire al Comune di Sant’Arsenio sono circa 40, quindi un numero inferiore, che non presuppone la pre selezione. Nel caso del concorso che si è svolto venerdì a Sant’Arsenio tutto è stato organizzato nei minimi dettagli. La palestra comunale è stata “trasformata” in una grande aula d’esame, rispettando determinati parametri, per garantire trasparenza. Le prove sono state svolte in 35 minuti. Ad ogni candidato era stato assegnato un codice a barre, quindi le prove non erano nominali, che sarà utile per la correzione dei test con un apposito macchinario. Tanta l’attesa da parte dei partecipanti per conoscere l’esito delle prove.