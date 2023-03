Gli ammortizzatori: funzione, scelta e sostituzione

Gli ammortizzatori sono componenti fondamentali nel sistema di sospensione di un veicolo. La loro funzione principale è quella di assorbire e smorzare le vibrazioni e gli urti generati dalla strada, migliorando il comfort di guida e la stabilità del veicolo. In questo articolo, esamineremo in dettaglio cosa sono gli ammortizzatori, come scegliere quelli giusti per il proprio veicolo e come effettuare correttamente la sostituzione.

Cosa sono gli ammortizzatori e qual è la loro funzione?

Gli ammortizzatori sono dispositivi meccanici o idraulici progettati per assorbire e disperdere l’energia cinetica generata dalle sollecitazioni della strada. Essi sono costituiti da un cilindro contenente un fluido viscoso (generalmente olio) e una valvola che regola il flusso del fluido stesso. Quando il veicolo incontra una superficie irregolare, gli ammortizzatori comprimono e si espandono per compensare l’oscillazione delle ruote e mantenere il contatto con la strada, migliorando il comfort e la stabilità.

Come scegliere gli ammortizzatori giusti?

La scelta degli ammortizzatori giusti per il proprio veicolo dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di veicolo, l’uso previsto e le preferenze personali in termini di comfort e maneggevolezza. Di seguito sono riportate alcune considerazioni da tenere a mente durante la selezione:

– Compatibilità con il veicolo: È essenziale scegliere ammortizzatori compatibili con il proprio veicolo in termini di dimensioni, peso e tipo di sospensione. Consultare il manuale del proprietario o rivolgersi a un professionista per verificare la compatibilità.

– Tipo di ammortizzatore: Esistono diversi tipi di ammortizzatori, tra cui idraulici, a gas e ad aria. Ogni tipo offre vantaggi e svantaggi specifici in termini di comfort, maneggevolezza e durata. Ricerca e confronto tra i vari tipi possono aiutare a individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

– Uso del veicolo: Le esigenze di un veicolo utilizzato principalmente in città saranno diverse da quelle di uno destinato a percorsi fuoristrada o a un utilizzo sportivo. Valutare attentamente l’uso prevalente del veicolo per scegliere gli ammortizzatori più appropriati.

– Marca e qualità: La qualità degli ammortizzatori può variare notevolmente tra i diversi produttori. È importante scegliere prodotti di marchi affidabili e rinomati per garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata.

Come sostituire correttamente gli ammortizzatori?

La sostituzione degli ammortizzatori è un’operazione che richiede attenzione e competenza. Se non si è esperti in meccanica, è consigliabile rivolgersi a un meccanico professionista per garantire un lavoro sicuro ed efficiente. Tuttavia, per chi desidera effettuare la sostituzione autonomamente, ecco una panoramica dei passaggi generali coinvolti:

– Preparazione: Assicurarsi di avere a disposizione gli ammortizzatori compatibili con il proprio veicolo, gli strumenti necessari e un’area di lavoro sicura e adeguata. Consultare il manuale del proprietario per informazioni specifiche sul veicolo.

– Sollevare il veicolo: Utilizzare un cric idraulico o a pantografo per sollevare il veicolo in modo sicuro, posizionando cavalletti sotto il telaio per garantire stabilità durante l’operazione.

– Rimuovere la ruota: Dopo aver allentato i dadi delle ruote, rimuovere la ruota interessata per accedere all’ammortizzatore.

– Scollegare l’ammortizzatore: Scollegare l’ammortizzatore dal sistema di sospensione, seguendo le indicazioni specifiche per il proprio veicolo. Potrebbe essere necessario rimuovere componenti aggiuntivi, come tiranti o supporti, per accedere all’ammortizzatore.

– Rimuovere l’ammortizzatore vecchio: Una volta scollegato, rimuovere con cura l’ammortizzatore vecchio, prestando attenzione a non danneggiare altre parti del veicolo.

– Installare il nuovo ammortizzatore: Posizionare il nuovo ammortizzatore nel posto del vecchio, assicurandosi che sia correttamente allineato e fissato. Ricollegare l’ammortizzatore al sistema di sospensione e reinstallare eventuali componenti rimossi in precedenza.

– Ripetere per gli altri ammortizzatori: Se si sostituiscono più ammortizzatori, ripetere i passaggi da c a f per ogni ammortizzatore interessato.

– Rimontare la ruota e abbassare il veicolo: Dopo aver completato la sostituzione degli ammortizzatori, rimontare la ruota e stringere i dadi delle ruote. Rimuovere i cavalletti e abbassare il veicolo utilizzando il cric.

– Verifica finale: Una volta completata la sostituzione degli ammortizzatori, effettuare un controllo visivo per assicurarsi che tutto sia correttamente montato e fissato. Infine, effettuare una prova su strada per verificare il corretto funzionamento dei nuovi ammortizzatori.

Approfondimenti:

