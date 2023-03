Salernitana, con Paulo Sousa la squadra ha cambiato marcia

Paulo Sousa ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente granata. Dall’arrivo del tecnico portoghese, l’obiettivo di una salvezza tranquilla per la Salernitana, sembra molto più realistico. Dopo una serie di brutte sconfitte consecutive e, un eccessivo numero di goal subiti, fra cui gli otto presi nella sola partita di Bergamo contro l’Atalanta, il nuovo allenatore sembra aver raddrizzato le sorti del campionato per la formazione campana.

Buona parte dei meriti spettano a De Sanctis, il quale ha avuto l’intuito di prendere il nuovo tecnico al posto di Nicola. D’altronde, dopo quattro punti in undici partite, serviva una scossa importante da dare alla squadra ed a tutto l’ambiente. Con Sousa in panchina finora sono stati conquistati sei punti in quattro gare, incrementando il distacco a +8 dalla terzultima.

Il portoghese è riuscito a impattare molto bene nella gestione del gruppo, migliorando il rendimento di alcuni componenti della rosa. Tra questi Kastanos, Candreva, Pirola e Daniliuc, tutti messi nelle condizioni di rendere al meglio in campo. Si è inoltre assistito al recupero di alcuni elementi che si erano persi nel corso della stagione, come Bonazzoli e Vilhena. Infine, Dia, il senegalese con cittadinanza francese, che ha ritrovato la via della rete dopo un periodo di appannamento.

A Salerno ora sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro dell’allenatore. Il presidente Danilo Iervolino ha già raggiunto un accordo verbale per un rinnovo biennale, con l’inserimento nel contratto di una clausola (da un milione di euro) per liberare Sousa nel caso in cui bussi alla sua porta una big. Tutti però spingono verso una permanenza dell’ex tecnico della Fiorentina, in modo che possa iniziare il prossimo campionato dalla prima giornata all’Arechi, provando ad alzare l’asticella verso obiettivi più importanti.

Mettendo da parte i progetti futuri, l’attenzione della Salernitana oggi è rivolta verso il prossimo delicato match contro lo Spezia, uno scontro diretto in cui diventa essenziale fare punti. Una partita che si preannuncia equilibrata, con la vittoria dei liguri quotata a 2.12 sui siti per scommettere sulla Serie A , il pareggio a 3.35 e, il successo dei campani, a 3.44. Appare ovvio come una vittoria della Salernitana, consentirebbe di staccare ancor più le dirette concorrenti.

Sarebbe inoltre di buon auspicio per preparare la gara successiva in tranquillità, in programma il 7 aprile all’Arechi contro l’Inter. Per i tifosi granata, fermare un’altra “grande” dopo Juventus, Lazio e Milan, a condizione di giocare come nelle ultime giornate, non sembra affatto impossibile, tutt’altro.

Finalmente il futuro della Salernitana in Serie A, sembra aver trovato la giusta dimensione, ingaggiando un tecnico preparato e di livello come Paulo Sousa, con cui squadra, tifosi e club sperano di proseguire il rapporto anche nella prossima stagione.