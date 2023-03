Prestigioso riconoscimento per il sanzese Antonio Senatore che ottiene il Disco d’Oro

Un prestigioso riconoscimento ad Antonio Senatore, 38enne originario di Sanza, che con il suo secondo brano “It’s not right”, ottiene il Disco d’Oro.

Il Disco d’Oro è stato certificato in Grecia, meta turistica conosciuta, nell’ambito musicale, come una vera e propria fucina di nuove tendenze che spopolano in tutto il globo, ma anche per gli innumerevoli club presenti. Il singolo porta l’etichetta Switchlab e ULU

“It’s not right” è stato supportato, oltre che dal pubblico, anche da artisti di calibro del settore tanto da essere diventato Club anthem supportato da big come Diplo Black Coffe Blondish, Vintage Culture Carlita Desiree Adam Port, i quali hanno inserito il brano nelle loro playlist.

Antonio suona dall’età di 6 anni, ma la passione per la musica lo accompagna fin dalla tenera età.

Una passione musicale che gli ha trasmesso il padre il quale lo ha sempre indirizzato verso i grandi classici rock, come i Pink Floyd.

Ma la sua passione per la musica l’ha supportata con lo studio, che gli ha offerto una visione ben più ampia del concetto di “musica”, in quanto tecnicamente riusciva ad ottenere quello che l’orecchio voleva ascoltare, cosa molto fondamentale.

Le prime tastiere elettroniche fino ad arrivare ai synth più professionali, hanno permesso ad Antonio di avere la possibilità di poter creare da zero i propri suoni fino a realizzare un vero e proprio brano musicale, per Senatore questa è stata una cosa molto emozionante, vissuta fin dai primi anni adolescenziali.

Crescendo, cresce ancora di più anche la passione per la musica, il 38enne infatti comincia a collaborare con altre persone, le quali hanno valorizzato molteplici aspetti e qualità del musicista produttore e sound designer.

Con il brano “C’est la vie” ottiene il primo Disco d’Oro

Per il giovane musicista non è la prima premiazione, infatti ha già ottenuto un Disco d’Oro con il suo primo brano, “C’est la vie” con Dj TY1 Capo Plaza e Dosseh. Anche qui, la produzione del brano e la creazione dei suoni che lo caratterizzano portano la firma di Senatore.

Secondo Disco d’Oro per Senatore: “Riconoscimento ottenuto grazie a milioni di views. Per me è un gran traguardo”

“It’s not right” dunque è il suo secondo Disco d’Oro realizzato insieme al team composto da Emanuele Esposito dj affermato nonché mix e mastering engineer ed Gianni Romano, dj e produttore affermato che vanta collaborazioni con i dj più blasonati del settore come David Guetta e tanti altri.

“Nel brano ho realizzato l’arrangiamento partendo dai suoni affidandomi alla mia creatività fino all’ottimizzazione e la finalizzazione del brano grazie alla reinterpretazione della cantante Helen Tesfazghi che ha eseguito il brano in maniera impeccabile e in modo professionale. – afferma il musicista Senatore – L’esperienza e la competenza nel settore di Gianni Romano ed Emanuele Esposito hanno permesso di realizzare con me l’intero brano.”

“Ringrazio tutte le perone che mi seguono ma soprattutto – conclude Senatore – voglio ringraziare in modo particolare chi mi ha accompagnato in questa importante avventura, Emanuele e Gianni, i quali mi hanno accolto nella bellissima Napoli per consegnarmi il disco.”