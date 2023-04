Emozioni e talento alla prima edizione della “Rassegna di Danza Federica Tropiano”

E’ stata una serata all’insegna delle emozioni e del talento quella vissuta ieri in occasione della Prima Rassegna di Danza Federica Tropiano, organizzata dall’associazione “21 Passi”. L’associazione è dedicata a Federica Tropiano, la giovane di Teggiano, che a 21 anni ha perso la vita in seguito alle ustioni riportate dopo un incidente domestico. Federica amava la danza, una disciplina che l’ha vista da piccolissima essere impegnata con grande gioia ed impegno seguita dalla sua insegnante Jennifer Saia. La rassegna si è svolta al teatro “Scarpetta” di Sala Consilina. Proprio su quel palco, Federica, nel 2018 ha emozionato con una delle sue performance. L’evento fortemente voluto dai genitori, Carmela e Cono e dalla sorella Ilaria, insieme a tutti i componenti dell’associazione “21 Passi”, ha visto alternarsi sul palco circa 100 ballerini, di numerose scuole di danza del territorio, che si sono esibiti in 26 balli, sia in gruppo, che come solisti o in coppia, nei tre generi: hip hop, contemporaneo e moderno. Le ballerine ed i ballerini sono stati giudicati da una giuria d’eccezione composta da: Mauro Mosconi, Gabriele Manzo, Vittorio Ardovino, Antonio Barone, Demis Autellitano e Natasja Brugman. Tre le borse di studio in palio, come miglior gruppo, miglior duo e miglior passo singolo. La prima è stata vinta dal Gruppo Hip Hop della scuola “New Want to dance” di Noemi Cardinale, il miglior passo a due, con lo stile hip hop, è stato vinto dalla scuola di danza “Dance Ensamble”, il miglior passo singolo è stato conquistato da Pierpaolo Monzillo di Atena Lucana della scuola “Dance Studio” che si è esibito con lo stile Contemporaneo. Infine l’associazione “21 passi” ha voluto consegnare una borsa di studio ad un talento particolarmente meritevole. Ilaria Tropiano ha annunciato il conferimento della borsa di studio a Isabella Carrano della Palestro Salus di Teggiano. “La sua gioia e la sua danza”, ha detto Ilaria, “ci ricorda Federica”. I giudici poi hanno consegnato delle ulteriori borse di studio che permetteranno di partecipare a stage e giornate formative in programma nei prossimi mesi e che rappresentano per i ballerini e le ballerine un’occasione di nuove esperienze e anche per farsi notare. La serata si è conclusa con l’appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione della “Rassegna di Danza Federica Tropiano”.

La serata, che è stata condotta dai giornalisti Zenda Cimino, Pasquale Sorrentino e Federica Pistone, è stata preceduta da un flashmob curato da Gabriele Manzo e Jennifer Saia che ha coinvolto le scuole partecipanti alla rassegna. Inoltre durante la rassegna si è tenuta anche l’esibizione del gruppo di tiktoker “Zia e nipoti” che contano circa 360 followers.